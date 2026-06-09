Украина готовится атаковать РФ 600 дронами и ракетами в день: Зеленский сделал заявление

В настоящее время Украина применяет по 300–350 дальнобойных средств в сутки против россиян. В скором времени это количество будет удвоено.

Украина будет наращивать количество дальнобойных средств поражения, чтобы отвечать России на удары "в полной мере".

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время общения с СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии. "Россия наносит по нам от 650 ударов дронами и от 35 до 100 ракет в день. Мы отвечаем. Сейчас у нас нет такого же количества средств, но у нас есть 300–350 средств, которые мы применяем. И мы выйдем на то количество, которое позволит нам отвечать им в полной мере. Россия понимает – если будет 600 дронов и ракет, то она почувствует эту войну так, как ее чувствуем мы. Они почувствуют ее у себя дома", – сказал Зеленский.

В то же время премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил, что во время сегодняшней встречи представители стран Балтии и Северной Европы подписали с Украиной Drone Deal.

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"Она очень важна. Мы видим..., что ежемесячно уничтожается до 35 тыс. российских военных. 93% уничтожаются дронами. Мы в Латвии, в странах Балтии и в тех странах, которые граничат с агрессором, должны развивать антидроновые силы. Это соглашение дает нам возможность использовать технологии и совместное производство. Мы должны защитить наше небо, и никто не знает, как сделать это лучше, чем Украина", – заявил Кулбергс.

Удары по РФ: важные новости

Ранее издание Reuters сообщало, что на фоне ударов Сил обороны Москва вынуждена сокращать экспорт сырой нефти. Россия перенаправляет часть своего сырья на внутреннюю переработку из-за роста дефицита топлива.

Между тем Bloomberg сообщает, что на фоне успешных дальнобойных ударов Украины РФ начала привлекать бизнесменов для усиления собственной ПВО. Отмечается, что Минобороны России планирует разрешить частным предприятиям закупать крупнокалиберное оружие для ПВО.

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