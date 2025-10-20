Олег Катков отметил, что Украине нужны дальнобойные ракеты.

Для того, чтобы Москва оказалась в блэкауте нужно много ударов дальнобойными ракетами. Об этом в эфире Киев24 сказал главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков.

"Вряд ли стоит ожидать, что это можно осуществить легко и просто - взял, запустил несколько дронов и Москва осталась без света хотя бы в течение суток", - отметил он.

При этом напомнил, что врагу удалось часть Киева оставить на время без света, потому что он к этому шел целенаправленно годами.

Видео дня

Катков отмечает, что, по статистике Министерства энергетики Украины с октября 2022 по сентябрь 2024 года, враг в целом нанес более тысячи ударов по объектам украинской энергоинфраструктуры, а на сегодня уже, возможно, речь идет о двух тысячах ударов. При этом в октябре по Киеву удар был не один.

"До этого годами РФ методично выбивала украинскую энергетическую инфраструктуру и при этом не "Шахедами", а ракетами. А у нас по сути есть только "Шахеды", - отмечает эксперт.

По его словам, для того, чтобы повторить такую ситуацию в Москве, потому что враг имеет такую же советскую энергосистему, нужно "отзеркалить то, что есть в Украине", потратив для ударов много ресурсов.

Катков подчеркнул, что у Украины количество дальнобойных средств поражения не такое большое, как может показаться.

"Сейчас продолжается кампания ударов по российской нефтеперерабатывающей промышленности и она приносит свои результаты", - добавил он.

При этом отметил, что если мы начнем распылять свои ресурсы на то, чтобы оставить Москву без света, то можем попасть в ситуацию, когда "не добили одно и не можем что-то изменить в другом".

По его словам, важно, чтобы не работали российские производства вооружений, потому что население в России может и неделю без света сидеть и ничего не будет происходить.

Блэкауты в России - прогнозы

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября на пресс-конференции сказал, что международным союзникам и партнерам Украины не надо бояться реагировать на действия России так же, как действует сама РФ. В частности, если Россия угрожает Киеву блэкаутом, то в Москве должны понимать, что тоже могут остаться без света.

При этом, по словам президента, Россия определяет цель, чтобы погрузить Украину в "блэкаут". По его словам, Россия ставит эту цель каждую зиму. По его словам, страна-агрессор должна почувствовать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми, и не являются агрессорами, но это не значит - что они слабые.

Зеленский отметил, что если Россия угрожает, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут и в Москве.

Вас также могут заинтересовать новости: