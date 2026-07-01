Потери среди российских и украинских военных превысили 2 миллиона человек, - The New York Times

При этом весной российская армия впервые с 2024 года начала терять больше территории, чем захватывать.

Согласно новому исследованию, за четыре года войны России против Украины погибли или получили ранения более двух миллионов российских и украинских военнослужащих. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на исследование Center for Strategic and International Studies.

В исследовании говорится, что Россия понесла более тяжелые потери: с февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, погибли или получили ранения 1,4 миллиона военнослужащих. При этом, из этого числа 450 000 погибли, что в четыре раза превышает потери США во всех войнах вместе взятых со времен Второй мировой войны.

Утверждается, что украинские войска понесли от 525 000 до 625 000 потерь, включая от 125 000 до 150 000 убитых.

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Важно, что официальные лица предупредили, что оценить потери на протяжении всей войны было сложно, поскольку считается, что Москва регулярно занижает число погибших и раненых, а Украина не раскрывает свои официальные данные. В исследовании использовались данные о потерях из оценок американского и британского правительств, а также из других источников.

Как пишут аналитики, эти цифры мрачно отражают медленный прогресс России в Украине: в некоторых местах российские войска продвигались со скоростью менее 50 метров в день. В феврале Украина впервые с 2023 года добилась большего прогресса, чем потеряла, перейдя в наступление на юге. В исследовании говорится:

"Весной 2026 года территориальный контроль России на Украине сократился. Российские войска потеряли больше территории, чем захватили, как в апреле, так и в мае, чистая потеря составила примерно 400 квадратных километров, и это первые ежемесячные чистые потери с августа 2024 года - еще один признак военных трудностей России".

Преимущество РФ в живой силе

Отмечается, что россияне на поле боя превосходят украинцев почти в три раза, и у России больше населения, из которого можно пополнять ряды. Поэтому, хотя исследование указывает на меньшие потери среди украинских войск, Украина теряет большую часть своей малочисленной армии.

По оценкам военных аналитиков, на передовой более 400 000 россиян противостоят примерно 250 000 украинцам.

Россия сохранила численность своих войск, несмотря на большие потери, проведя первый призыв со времен Второй мировой войны, а также привлекая к службе осужденных и должников, среди прочих тактик.

В исследовании говорится, что в 2026 году ежемесячные потери России в 30 000-34 000 человек, вероятно, превысят темпы вербовки, составляющие около 27 000 новобранцев в месяц.

Аналитики уверены, что без усиления давления со стороны США и Европы на Россию президент Путин продолжит войну, несмотря на тяжелые потери.

В исследовании отмечается, что Украина перенесла большую часть войны на территорию России, используя беспилотники, ракеты и всё более эффективную воздушную кампанию. Сет Г. Джонс, один из авторов исследования, сказал:

"Россия переживает, безусловно, самый мрачный период войны с момента вторжения на Украину в феврале 2022 года. Война затронула и обычных россиян, которые расплачиваются за войну президента Путина: буксующей экономикой, стремительным ростом цен, растущим числом трупов, возвращающихся с фронта, и ударами беспилотников по российским городам".

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее аналитики мониторингового проекта DeepState писали, что в войне в Украине назревает перелом, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий украинского командования.

Сообщалось, что в июне россияне оккупировали 84 кв. км украинской территории. В то же время в DeepState добавляют, что успехи Сил обороны пока практически невозможно оценить.

По их словам, в июле ожидаются хорошие новости об успехах на одном из направлений на фронте.

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