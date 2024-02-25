Президент впервые публично назвал количество погибших военнослужащих за два года противостояния.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично раскрыл потери Сил обороны Украины за два года полномасштабной войны против Российской Федерации.

Как заявил Зеленский во время пресс-конференции в воскресенье, 25 февраля, с 24 февраля 2022 года по сегодня на войне погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.

"Это серьезный очень момент. Недавно были голоса в радикальной части некоторой американской аудитории, которые не на нашей стороне. Они сказали: "Сколько вы хотите еще жертв? Украина потеряла 300 тысяч погибшими". Далее была информация от русских, которые сказали, что Украина потеряла где-то около 100 тысяч убитыми. И что русские потеряли около 60 тысяч. Это все ложь, бред. Каждый человек - это большая потеря для нас... 31 тысяча украинцев - военных - погибла в этой войне", - заявил Зеленский.

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Все остальные цифры, которые называют пророссийские силы в мире и Кремль - ложь, подчеркнул президент. Он добавил, что это очень большие потери для Украины. Потери россиян - 180 тысяч. Еще до 500 тысяч россиян получили ранения. Количество пропавших без вести президент не назвал.

"Украинцев (погибло - УНИАН) 31 тысяча. Я не скажу, сколько раненых, поскольку Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя. Просто не скажу об этом", - добавил президент.

Относительно количества пропавших без вести, Зеленский отметил, что количество не будет озвучивать, поскольку оно может быть необъективным. По словам президента, иногда удается вернуть из плена людей, которых считали пропавшими без вести.

Потери Украины в войне

С начала полномасштабной войны Украина официально не разглашает потери. Еще в 2022 году главнокомандующий сказал, что погибли около 9 тысяч воинов, однако потом другие числа не назывались.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее предлагал Зеленскому раскрыть данные о потерях Украины в войне, чтобы общество поняло, что потери "не такие большие, как они сами себе представляют".

В то же время, бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что одна из причин, по которым не раскрываются потери - безопасность самих защитников. По ее словам, при планировании операций военные опираются, в частности, на данные о количестве боеспособных лиц в подразделениях противника.

Недавно Зеленский заявлял, что потери среди украинских защитников в пять раз меньше, чем российские. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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