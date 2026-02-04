Зеленский: На войне официально погибли 55 тысяч военных, большое количество пропали без вести

Среди погибших воинов – как кадровые военные, так и мобилизованные.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл официальное количество погибших на войне украинских защитников. Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу France 2.

"В Украине официально на поле боя количество погибших солдат, будь то кадровых или мобилизованных, составляет 55 000 погибших", – заявил он, отметив, что есть "большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести".

В феврале 2025 года в интервью американским СМИ президент говорил, что погибшими официально считались 46 тысяч военных. Также на тот момент были данные о 380 тысячах раненых защитников.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 февраля заявил, что в ближайшее время должен состояться новый обмен пленными с Россией. По его словам, возвращение украинцев домой является приоритетом.

Между тем Главное управление разведки сообщило, что обстрелы приграничных населенных пунктов Украины осуществляют солдаты из КНДР. Огонь они ведут из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Ротация военных из Северной Кореи на Курщине проводится регулярно.

