Дроны наведались на НПЗ в Саратове, там возник пожар

Этот НПЗ снабжает топливом российские оккупационные войска.

В ночь на 31 мая дроны нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), в результате чего на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, в городе около трех часов ночи раздались взрывы. Местные жители обнародовали фото и видео, на которых зафиксированы несколько очагов возгорания и густой дым над НПЗ.

Отмечается, что Саратовский НПЗ входит в структуру нефтяной компании "Роснефть" и является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий на Поволжье, обеспечивающим топливом российские оккупационные войска.

Видео дня

Также есть данные о поражении нефтебазы в населенном пункте Матвеев Курган Ростовской области. В частности, губернатор региона Юрий Слюсар сообщил, что из-за "падения обломков БПЛА" произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия.

"В поселке Матвеево-Курган в результате атаки БПЛА были повреждены аптека, два магазина и автомобиль. Повреждены крыша, остекление и газовая труба. Поступление газа перекрыто. Пострадавших нет", – уточнил российский губернатор.

Удары по российским НПЗ

5 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что удары Сил обороны Украины по портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) за месяц привели к убыткам на сумму более $300 млн.

В ночь на 23 мая украинские защитники атаковали ряд важных объектов России. Был поражен нефтяной терминал "Шесхарис", расположенный в Новороссийске. По данным Генштаба, было подтверждено попадание и пожар на территории терминала.

Вас также могут заинтересовать новости: