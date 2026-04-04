Дроны атаковали два химических завода в Тольятти (видео)

В ночь на 4 апреля в российском городе Тольятти раздались взрывы, после которых начались пожары.
В частности, Силы обороны нанесли удар по заводу "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области. Это предприятие выпускает синтетические каучуки и нефтехимическое сырье. Его продукция чрезвычайно важна для производства комплектующих к бронетехнике и авиации.
Также, по предварительной информации, под удар попал химический завод "КуйбышевАзот".
В соцсетях опубликованы кадры, на которых над городом видна заря, слышны взрывы.
Также под удар попал Таганрог. Местные власти подтвердили повреждения складов, а также судна, находившегося недалеко от порта.
Удары по территории РФ
В ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана). Мониторинговые каналы тогда писали, что в районе завода были слышны сильные взрывы, а после них на объекте начался пожар. Предварительно, удар мог быть нанесен по одной из ключевых установок завода, отвечающей за первичную переработку нефти.
А в ночь на 29 марта украинские беспилотники нанесли удар по российскому нефтетерминалу в порту "Усть-Луга". Это ключевой российский морской порт на Балтике – через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов теневого флота.