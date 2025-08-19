Александр Милонов пошел воевать против Украины больше года назад.

Из-за ранения, полученного на войне против Украины, погиб Александр Милонов, который является братом депутата госдумы РФ Виталия Милонова. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что Александр Милонов пошел воевать против Украины больше года назад. Во время боевых действий он получил ранение, после чего был переведен на медслужбу, но позже его состояние здоровья резко ухудшилось.

РосСМИ пишут, что Александр Милонов служил в подразделении разведки так называемой "ЛНР".

Известно, что похороны брата Виталия Милонова прошли сегодня, 19 августа, на одном из кладбищ Пушкинского района Санкт-Петербурга.

ВСУ ликвидировали комбрига и начальника штаба российских морпехов на Курщине - что известно

Ранее стало известно, что в результате удара по командному пункту в населенном пункте Коренево в Курской области РФ 2 июля были ликвидированы не менее 10 российских старших офицеров. Среди ликвидированных командир 155 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты полковник Ильин Сергей, а также начальник штаба этой бригады полковник Леонид Башкардин.

В результате этого прилета также был убит заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом, генерал-майор РФ Михаил Гудков. До этого он был командиром 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

