Одиозный депутат Госдумы Милонов призвал спасти россиян от "одержимости похотью"

Хранитель "русских скреп" Милонов сравнил заведения, в которых россиян обучают «техникам любви и секса», с «тоталитарными сектами».

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов подготовил обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой провести проверку заведений, в которых россиян обучают «техникам любви и секса».

Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь российского депутата.

«Под видом академий, школ и институтов в стране массово и организованно действуют сомнительные организации, которые занимаются фактическим растлением населения, пропагандой промискуитета и извращений», — сказал депутат.

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Милонов сравнил подобные организации с «тоталитарными сектами». По его мнению, там людей превращают в «одержимых похотью зомби».

Хранитель "русских скреп" Милонов просит генпрокурора РФ провести комплексную проверку подобных заведений в крупных городах страны с целью их последующего закрытия и ликвидации.

Также он приступил к созданию поправок к Уголовному кодексу России, которые позволят приравнять данный вид деятельности к организации притонов и борделей.

Как сообщал УНИАН, ранее скандальный российский депутат Виталий Милонов собрался заручиться поддержкой Минздрава РФ, чтобы приравнять интимные товары к лекарственным, добиться их лицензирования и продавать только по назначению врача.