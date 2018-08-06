Одиозный депутат Госдумы Милонов призвал спасти россиян от "одержимости похотью"
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов подготовил обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой провести проверку заведений, в которых россиян обучают «техникам любви и секса».
Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь российского депутата.
«Под видом академий, школ и институтов в стране массово и организованно действуют сомнительные организации, которые занимаются фактическим растлением населения, пропагандой промискуитета и извращений», — сказал депутат.
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Милонов сравнил подобные организации с «тоталитарными сектами». По его мнению, там людей превращают в «одержимых похотью зомби».
Хранитель "русских скреп" Милонов просит генпрокурора РФ провести комплексную проверку подобных заведений в крупных городах страны с целью их последующего закрытия и ликвидации.
Также он приступил к созданию поправок к Уголовному кодексу России, которые позволят приравнять данный вид деятельности к организации притонов и борделей.
Как сообщал УНИАН, ранее скандальный российский депутат Виталий Милонов собрался заручиться поддержкой Минздрава РФ, чтобы приравнять интимные товары к лекарственным, добиться их лицензирования и продавать только по назначению врача.