Они отправились на концерт Кобзона в результате ракетного удара ВСУ по Курской области.

В результате удара по командному пункту в населенном пунктеКоренево в Курской области РФ были ликвидированы не менее 10 старших офицеров.

Как сообщает Телеграм-канал Анатолий Штефан "Штирлиц", среди ликвидированных командир 155 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты полковник Ильин Сергей, а также начальник штаба 155 этой бригады полковник Леонид Башкардин.

В РФ официально подтвердили смерть Ильина. Там сообщили, что в Чувашской Республике со всеми военными почестями похоронили полковника Ильина. Также в сообщении говорится что он был ликвилирован 2 июля в результате украинского ракетного удара.

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Напомним, ранее СМИ писали, что в результате этого прилета также к праотцам отправился заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом, генерал-майор и герой РФ Михаил Гудков. До этого он был командиром 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Чем известна 155 бригада российских морпехов

С 2022 году бригада принимает участие в войне против Украины. В начале марта при попытке наступления на Мощун морская пехота РФ потеряла по меньшей мере 21 военных, большая часть - из 155 бригады.

27 марта 2022 года украинская разведка опубликовала список военных преступников из 155 бригады. Утверждалось, что трое военнослужащих бригады "непосредственно причастны к убийствам" мирных граждан в Буче, Ирпине и Гостомеле Киевской области.

28 марта того же года российский диктатор Владимир Путин за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов" присвоил бригаде почетное наименование "гвардейская".

По состоянию на декабрь 2023 года, бригада потеряла как минимум 234 человека убитыми, общие потери составили более 1450 человек.

Ликвидация оккупантов

15 июня на фронте был ликвидирован командир оккупационного "ополчения" в Запорожской области. Убитый оккупант в свое время участвовал в разгоне Евромайдана в 2014 году, а впоследствии предал присягу и перешел на службу к россиянам.

А 7 мая в Украине ликвидирован командир Псковской дивизии. Военные именно этой дивизии издевались над людьми в Буче и расстреливали украинских военнопленных.

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