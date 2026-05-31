Страна-соседка Британии стала 'лазейкой' для российских шпионов, - The Telegraph

Ирландия одобряет 90% визовых заявок и имеет общую зону передвижения с Великобританией.

Ирландия стала "лазейкой" для российских шпионов в Великобританию из-за своей либеральной визовой политики. Британские чиновники уже предупредили страну об этой проблеме.

Как пишет The Telegraph, бывший министр по делам детей в ирландском правительстве и нынешний член Европейского парламента от Дублина Барри Эндрюс сообщил, что британские чиновники предупреждали его о количестве виз, выданных Ирландией россиянам.

С момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину Ирландия выдала 14 000 виз россиянам – процент одобрения составляет 90 процентов.

"Ирландия не обладает развитыми разведывательными службами по сравнению с Великобританией. Великобритания опасается, что Ирландия – это лазейка, поскольку люди приезжают в Ирландию, а у нас нет таких возможностей для слежки, как у Великобритании", - отметил он.

При этом он отметил, что существует довольно много свидетельств противоправной деятельности России в Ирландии.

Ирландия – одно из двух государств-членов ЕС, не входящих в Шенгенскую зону, которая имеет собственную визовую процедуру. Она является членом Единой зоны передвижения вместе с Соединенным Королевством, Нормандскими островами и островом Мэн.

В июле Ирландия получит председательство в ЕС, что "ставит ее под удар", добавил Эндрюс.

"Ирландия под прицелом, и я думаю, что сейчас самое время провести тщательный анализ процесса выдачи виз россиянам и белорусам", – сказал он.

Он призвал сотрудников иммиграционной службы проверять профили в социальных сетях и проводить собеседования с заявителями.

Российские диверсии в Европе

В начале мая Австрия приняла решение выслать трёх сотрудников российского посольства в Вене по подозрению в шпионской деятельности. Поводом стало расследование, в ходе которого на территории дипмиссии обнаружили массивное оборудование, вероятно используемое для перехвата данных.

Также издание The New Yorker сообщало о том, что российская разведка вербует в интернете молодых людей в качестве "одноразовых агентов" для совершения шпионажа, поджогов и других преступлений по всей Европе. Цель состоит не столько в том, чтобы подорвать способность Запада помогать Украине, сколько в том, чтобы повлиять на общественное мнение о целесообразности помощи и ее стоимости.

