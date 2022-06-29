Гражданское население начало выходить из укрытий "Азота", когда обстрелы россиян утихли.

В оккупированном российскими войсками Северодонецке все еще остаются более семи тысяч гражданских лиц, в городе заканчивается еда.

Об этом сообщил глава города Александр Стрюк во время брифинга.

"Перед началом штурма города там оставалось 10-11 тысяч человек, сейчас – 7-8. Уехать из Северодонецка можно только в сторону временно оккупированных территорий – других возможностей оккупант не дает", - сообщил он.

Также, по его данным, гражданское население начало выходить из укрытий "Азота", когда обстрелы россиян утихли.

"В городе заканчивается еда, которую привозили украинские волонтеры", - добавил Стрюк.

Напомним, российские оккупанты полностью захватили Северодонецк, бойцы ВСУ отошли на более подготовленные оборонительные позиции. По данным мэра, в городе уже назначили своего коменданта. Также, по его словам, в местной больнице украинскими властями ранее сделан достаточный запас медикаментов.

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