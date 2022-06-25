По его словам, в городе уже назначили "своего" коменданта. Выехать из оккупированного Северодонецка можно только на подконтрольную россиянами территорию.

На данный момент российские оккупанты полностью захватили и контролируют город Северодонецк. ВСУ отошли на более подготовленные оборонные позиции.

Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире информационного телемарафона.

"Город уже полностью под оккупацией Российской Федерацией, они пытаются там наводить свои порядки. Насколько мне известно, назначили какого-то "коменданта", собирают какой-то актив. Ну, видимо, по их (оккупантов - УНИАН) мнению это необходимо делать. С другой точки зрения, город настолько уничтожен, что, честно говоря, людям будет трудно справляться с этой ситуацией. Будем надеяться, что как можно скорее город вернется под контроль Украины", – отметил Стрюк.

По его словам, жители могут покинуть захваченный Северодонецк только в сторону оккупированной территории.

"Если будет возможность попасть на подконтрольную территорию Украины, так сказать на большую землю, то безусловно мы будем этому способствовать. Но фактически такой возможности нет", – сказал Стрюк.

Он отметил, что местные люди, которые находились и территории завода "Азот", уже покидают его территорию. Оккупанты активно снимают это для пропагандистских роликов.

"Люди пережили почти три месяца в укрытиях и подвалах, им довольно сложно эмоционально и психологически. Они нуждаются в медицинской и психологической помощи", - подчеркнул Стрюк.

По его словам, в местной больнице украинскими властями ранее сделан достаточный запас медикаментов.

На вопрос о том, куда отошли украинские военные, Стрюк сообщил, что "они отошли на подготовленные оборонные позиции".

Как сообщал УНИАН, россияне бросили все силы на захват Донбасса. 24 июня стало известно о приказе ВСУ оставить разбитые позиции в Северодонецке и отойти на более укрепленную территорию.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинских военных придется уводить из Северодонецка, поскольку находиться на разбитых позициях нет смысла.

В настоящее время оккупанты пытаются окружить Лисичанск, но, чтобы полностью изолировать город, российским оккупантам нужно будет перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска.

Об отступлении ВСУ из Лисичанска пока речь не идет.

По данным Нацгвардии, выход ВСУ из Северодонецка был нужен, чтобы сохранить жизнь защитников, закрепиться в более безопасных районах и подготовиться к эффективному контрнаступлению.

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