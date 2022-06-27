Потому как в Северодонецке уже не работал ни один мост, вывод украинских войск из города происходил путем переправы через реку Северский Донец.

Вооруженные силы Украины максимально вывели с собой те средства, которые у них были, покидая Северодонецк (Луганская область).

Потому как в Северодонецке уже не работал ни один мост, вывод украинских войск из города происходил путем переправы через реку Северский Донец. Для пересечения реки использовались подручные средства, которые были в городе, поэтому процесс был сложным.

Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.

"Почти все подразделения украинской армии вышли из Северодонецка и максимально вывели с собой те средства, которые у них были", - сказал Стрюк.

Напомним, британская разведка отреагировала на отход защитников Украины из Северодонецка.

Ситуация в Северодонецке:

24 июня Сергей Гайдай первым рассказал о вынужденном выходе украинской армии из Северодонецка.

При этом операцию по уходу не удалось полноценно провести из-за сообщений в соцсетях. Информация об отводе ВСУ из Северодонецка преждевременно получила широкую огласку.

В Национальной гвардии объяснили, что город разрушен на 90% и защищать его нет смысла. Размещение на укрепленных рубежах в Лисичанске позволит украинским защитникам в дальнейшем развить эффективное контрнаступление.