В Службе безопасности Украины отрицают причастность украинских военных к ударe по Константиновке Донецкой области, который унес жизни 16 человек. Сейчас продолжается расследование обстрела россиянами рынка в Константиновке, сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ.

"По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии", - отметили в пресс-службе.

Также следствие сейчас исследует ряд других материалов, которые указывают на причастность врага к этому обстрелу.

"Сейчас досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств данного военного преступления", - добавили в СБУ.

Автор расследования в NYT продвигает российские нарративы

В то же время, источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что автор вышеупомянутого расследования - Томас Гиббонс-Нефф (Thomas Gibbons-Neff) неоднократно замечен на продвижении российских нарративов. В частности, он систематически готовит антиукраинские материалы в "The New York Times", где пытается дискредитировать Украину и ее армию.

"Среди прочего, ранее он писал, что ВСУ якобы используют кассетные боеприпасы в населенных пунктах, заявлял, что наши военные торгуют танками и артиллерией, а также обвинял в расточительности американских волонтеров, которые помогают Украине", - рассказал наш собеседник.

В частности, об этом свидетельствуют и названия некоторых его статей: "Чтобы оттолкнуть россиян, украинцы ударили по селу кассетными боеприпасами" (To Push Back Russians, Ukrainians Hit a Village With Cluster Munitions), "Фронтовая теневая экономика: украинские подразделения торгуют танками и артиллерией" (A Frontline Shadow Economy: Ukrainian Units Trade Tanks and Artillery), "Похищенная доблесть: американские волонтеры в Украине, которые лгут, транжирят и ссорятся" (Stolen Valor: the U.S. Volunteers in Ukraine Who Lie, Waste and Bicker).

Наш источник также сообщил, что именно этого журналиста уже дважды лишали пресс-карты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий.

Удар по Константиновке - скандальная статья The New York Times

Как сообщал УНИАН, сегодня издание The New York Times опубликовало собственное расследование, которое свидетельствует о том, что удар по Константиновке Донецкой области 6 сентября якобы не был осуществлен Россией. По словам журналиста, это якобы произошло из-за падения украинской ракеты.

Впоследствии на расследование отреагировали украинские власти. В частности, в Офисе президента отметили, что эта публикация в иностранных СМИ вызывает рост конспирологических теорий, поэтому потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов. Также в ОП подчеркнули, что именно Россия начала войну, поэтому именно она несет ответственность за нее.

В то же время, в Страткоме ВСУ отметили, что расследование по факту удара продолжается, а его комментирование нецелесообразно.

Напомним, 6 сентября россияне обстреляли Константиновку - ударили по центральному рынку.

