Такая публикация в иностранных СМИ вызывает рост конспирологических теорий, поэтому потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал расследование издания The New York Times об ударе по Константиновке Донецкой области.

По его мнению, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке вызывает рост конспирологических теорий. А, следовательно, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов, написал Подоляк в Telegram.

"Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке. Как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране в рамках неспровоцированной войны", - добавил он.

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Советник главы ОП подчеркнул, что правоохранители по умолчанию проводят "основательное и детальное" расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений. В частности, изучают и обстоятельства удара по Константиновке.

"В любом случае юридическая истина будет установлена", - подчеркнул он.

Подоляк также призвал не забывать, что Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна за принесение войны в Украину. Он отметил, что именно Россия регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и дроновые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению, а Украина же ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории.

NYT провело "расследование" об обстреле Константиновки

Как известно, ранее издание The New York Times заявило, что провело собственное расследование удара по Константиновке Донецкой области, который произошел 6 сентября и унес жизни 16 гражданских. Журналисты опубликовали материал, в котором говорилось, что трагедия не была результатом российского обстрела. По мнению издания это был "несчастный случай" из-за падения украинской ракеты.

В СтратКоме ВСУ журналистам сообщили, что сейчас все еще продолжается начатое Службой безопасности Украины расследование удара в рамках уголовного производства по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны".

Следовательно, до его завершения, по закону, комментирование любых деталей по инциденту запрещается и является нецелесообразным. Кроме того, в СтратКоме уверены, что комментариями или предположениями по этому поводу обязательно воспользуются российские пропагандисты.

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