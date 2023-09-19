Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал расследование издания The New York Times об ударе по Константиновке Донецкой области.
По его мнению, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке вызывает рост конспирологических теорий. А, следовательно, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов, написал Подоляк в Telegram.
"Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке. Как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране в рамках неспровоцированной войны", - добавил он.
Советник главы ОП подчеркнул, что правоохранители по умолчанию проводят "основательное и детальное" расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений. В частности, изучают и обстоятельства удара по Константиновке.
"В любом случае юридическая истина будет установлена", - подчеркнул он.
Подоляк также призвал не забывать, что Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна за принесение войны в Украину. Он отметил, что именно Россия регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и дроновые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению, а Украина же ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории.
NYT провело "расследование" об обстреле Константиновки
Как известно, ранее издание The New York Times заявило, что провело собственное расследование удара по Константиновке Донецкой области, который произошел 6 сентября и унес жизни 16 гражданских. Журналисты опубликовали материал, в котором говорилось, что трагедия не была результатом российского обстрела. По мнению издания это был "несчастный случай" из-за падения украинской ракеты.
В СтратКоме ВСУ журналистам сообщили, что сейчас все еще продолжается начатое Службой безопасности Украины расследование удара в рамках уголовного производства по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны".
Следовательно, до его завершения, по закону, комментирование любых деталей по инциденту запрещается и является нецелесообразным. Кроме того, в СтратКоме уверены, что комментариями или предположениями по этому поводу обязательно воспользуются российские пропагандисты.