Изначально была информация о 17 погибших, но после тщательного визуальный осмотр останков тел, установили, что они принадлежат 16 лицам.

Вследствие удара по Константиновке Донецкой области в среду, 6 сентября, подтверждена гибель 16 человек. Об этом заявила начальница отдела коммуникации ГУ полиции Донецкой области Александра Гаврилко в эфире Национального телемарафона новостей.

"По официальной информации, у нас 16 тел погибших людей и 33 раненых человек. Сначала была информация о 17 погибших. Когда мы провели тщательный визуальный осмотр останков тел, мы установили, что они принадлежат 16 лицам", - сказала она.

По ее словам, сейчас уже почти все жертвы идентифицированы, найдены родственники, отобраны профили ДНК погибших и их родственников.

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Она уточнила, что по состоянию на вчерашний вечер четыре тела не были идентифицированы.

"Сегодня на утро остается одно лицо-тело мужчины-родственники которого не появились. Мы отобрали ДНК-профиль и обращаемся ко всем людям, кто проживает в Константиновке, кто знает, что родственники или знакомые находились там, обратиться в полицию и прийти для познания", - подчеркнула Гаврилко.

Удар по Константиновке 6 сентября - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 сентября россияне обстреляли Константиновку-ударили по центральному рынку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы стреляли по обычному рынку, магазинам, аптеке. Он отметил, что обстрел Константиновки - умышленный теракт России. Зеленский подчеркнул, что захватчики ударили по гражданскому месту, где и близко нет каких-то военных целей.

После завершения поисково-спасательной операции стало известно о 17 жертвах, а также 32 пострадавших, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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