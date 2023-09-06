Противники били по городу из С-300, узнали журналисты.

Константиновка (Донецкая область) в среду, 6 сентября, оказалась под вражеским ударом. Президент Владимир Зеленский уже назвал число жертв.

Российские захватчики ударили по центральному рынку, по сведениям местных, есть жертвы и раненые, пишет РБК-Украина в Telegram. "Местные сообщают, что в результате атаки есть раненые и погибшие. По данным военных, оккупанты нанесли удар системой С-300", - отмечается на канале.

Военные РФ обстреляли центр Константиновки, на месте возник пожар, сообщил корреспондент "Суспільне Донбас". "Предварительно известно о 16 погибших", - рассказал корреспондент "Радио Свобода" с места происшествия.

Позже Зеленский заявил, что в результате вражеского удара погибли 16 человек. "В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновка, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились. Много раненых. К сожалению, число погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Как можно быстрее надо одержать победу над этим российским злом", - отметил украинский лидер.

Президент добавил, что когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, то это означает закрывать глаза на реальность, наглость зла, дерзость подлости.

Премьер Денис Шмыгаль поделился, что известно о по меньшей мере 20 пострадавших. "В результате обстрела рынка уже известно о 16 погибших, из них один ребенок. По меньшей мере 20 человек ранены. Мои искренние соболезнования семьям и близким. Все службы работают. Пожар локализован. Помогаем пострадавшим", - написал он на своем канале в мессенджере.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко написал, что пострадали 44 человека - есть 16 погибших и 28 травмированных. Среди пострадавших есть спасатель. Чиновник добавил, что повреждено около 30 торговых павильонов, чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров.

"ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным", - подчеркнул министр.

Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что в результате кривого обстрела со стороны противника пострадал 31 человек. "По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и пятый этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди", - подчеркнули в ведомстве.

Преступление россиян квалифицировано по статье ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

Война в Украине продолжается - важные новости, которые стоит знать

Оккупанты уже много раз обстреливали различные населенные пункты Донбасса, в том числе и Константиновку, из различного вооружения. Из-за вражеских атак есть много жертв, раненых и разрушений.

В частности, 30 июля стало известно, что захватчики нанесли удар по Константиновке кассетными снарядами. Сообщалось, что пострадали трое местных жителей, в том числе 13-летний мальчик.

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