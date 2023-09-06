Глава государства отметил, что когда силы обороны Украины совершают позитивные наступательные шаги, Россия всегда наносит удары по гражданскому населению и объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что удар по рынку в Константиновке - это умышленный теракт Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Киеве. Глава государства подчеркнул, что бывал в Константиновке и хорошо знает место, по которому российские террористы нанесли удар.

"Относительно очередного российского теракта на Донбассе в городе Константиновка, который состоялся сегодня, удар просто по рынку, по магазинам, по аптеке... это гражданское место, там нет никаких воинских частей и близко", - подчеркнул Зеленский.

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По словам украинского лидера, российские захватчики всегда бьют по гражданским гражданам и гражданским объектам, когда ВСУ показывают успехи на фронте.

"Удар был преднамеренный. Мы понимаем, что они делают. Это то же, что и было раньше, когда происходят те или иные позитивные наступательные шаги украинских Сил обороны, в том направлении россияне всегда бьют по гражданским гражданам и гражданским объектам, куда достают теми или иными видами ракет или артиллерии. Мы прекрасно знаем это направление. Мы понимаем, что они били намеренно... это еще один очередной умышленный теракт Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

Также он обратил внимание на российские заявления о якобы каком-то украинском самолете, который "не туда попал".

"Это абсолютная ложь. Мы понимаем, что там происходит и из каких видов (вооружения) они ударили по нам. они всегда бьют в этом регионе. А сейчас они намеренно прицельно ударили по рынку", - заявил президент.

Глава государства добавил, что одержать победу над российским террором - это общая задача всего мира.

Удар по Константиновке - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты ударили по центральному рынку Константиновки.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко написал, что пострадали 44 человека - есть 16 погибших и 28 травмированных. Среди пострадавших есть спасатель. Чиновник добавил, что повреждено около 30 торговых павильонов, чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров.

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