Там решили пополнить фонд "пушечного мяса" за счет рабочих-мигрантов из стран Центральной Азии.

Российские военные вербовщики нацелились на рабочих-мигрантов из Центральной Азии для участия в войне в Украине.

Как говорится в свежем обзоре британской разведки, с этой целью вербовщики посещали российские мечети и иммиграционные службы. "Сотрудники иммиграционных служб, говорящие на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются завербовать мигрантов", - говорится в соощении разведки.

Вербовщики предлагают рабочим-мигрантам бонусы за регистрацию в размере $2390 и зарплату до $4160 в месяцза участие в войне в Украине. Мигрантам также было предложено ускоренное получение российского гражданства от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.

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"Высокая ежемесячная заработная плата и бонусы при регистрации побудят некоторых рабочих-мигрантов зарегистрироваться. Этих новобранцев, скорее всего, отправят на украинскую линию фронта, где уровень потерь чрезвычайно высок", - допускают британские аналитики.

В обзоре отмечается, что вербовка мигрантов является частью попыток минобороны РФ выполнить поставленную задачу по привлечению 400 тыс. добровольцев для боевых действий в Украине.

"Власти РФ почти наверняка стремятся как можно дольше отсрочить любую новую открытую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму внутреннее инакомыслие", - сделали вывод в британской разведке.

Мобилизация в РФ

Воткрытую частичную мобилизацию в РФ объявляли в сентябре прошлого года. Ее объявил президент страны Владимир Путин. После этого тысячи российский мужчин сбежали из страны. В связи с этим в последствии российские власти начали проводить скрытую мобилизацию. А для пополнения рядов "пушечного мяса" стали вербовать заключенных. Этим занималась ЧВК "Вагнер".

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