Российские военные вербовщики нацелились на рабочих-мигрантов из Центральной Азии для участия в войне в Украине.
Как говорится в свежем обзоре британской разведки, с этой целью вербовщики посещали российские мечети и иммиграционные службы. "Сотрудники иммиграционных служб, говорящие на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются завербовать мигрантов", - говорится в соощении разведки.
Вербовщики предлагают рабочим-мигрантам бонусы за регистрацию в размере $2390 и зарплату до $4160 в месяцза участие в войне в Украине. Мигрантам также было предложено ускоренное получение российского гражданства от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.
"Высокая ежемесячная заработная плата и бонусы при регистрации побудят некоторых рабочих-мигрантов зарегистрироваться. Этих новобранцев, скорее всего, отправят на украинскую линию фронта, где уровень потерь чрезвычайно высок", - допускают британские аналитики.
В обзоре отмечается, что вербовка мигрантов является частью попыток минобороны РФ выполнить поставленную задачу по привлечению 400 тыс. добровольцев для боевых действий в Украине.
"Власти РФ почти наверняка стремятся как можно дольше отсрочить любую новую открытую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму внутреннее инакомыслие", - сделали вывод в британской разведке.
Мобилизация в РФ
Воткрытую частичную мобилизацию в РФ объявляли в сентябре прошлого года. Ее объявил президент страны Владимир Путин. После этого тысячи российский мужчин сбежали из страны. В связи с этим в последствии российские власти начали проводить скрытую мобилизацию. А для пополнения рядов "пушечного мяса" стали вербовать заключенных. Этим занималась ЧВК "Вагнер".