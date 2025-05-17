В этом доме можно прекрасно провести время.

Фильм "Сумерки" является популярным во всем мире и понравился многим зрителям. Теперь для фанатов появилась возможность пожить в доме главной героини ленты Беллы Свон. Об этом сообщает Conde Nast Traveler.

Дом можно арендовать на несколько ночей на сайте компании Airbnb.

"С декором, взятым прямо из фильма, включая винтажное изголовье и изножье кровати Беллы, ее фиолетовое цветочное покрывало (которое было снято с использования из-за его хрупкости, но все еще доступно для показа внутри) и настенные картины, вы почувствуете, что попали прямо на экран вместе с актерами. Пройдитесь по той же дороге, где был припаркован красный пикап Беллы (но следите за гололедом), посмотрите в окна на передний и задний двор, чтобы увидеть момент молодого человека после исчезновения Эдварда, или же перекусите на красочной зеленой кухне", - рассказывают в материале.

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По словам экспертов, внутри этот дом выглядит гораздо больше, чем это показано в фильме. В частности в доме есть пять спальных, большая кухня, где можно посадить восемь гостей.

"Хотя культовая спальня Беллы имеет вторую самую маленькую кровать (двуспальную), вы, скорее всего, будете бороться за то, кто останется в ней. Другие спальни включают комнату с тематикой Джейкоба на первом этаже (с двуспальной кроватью и вырезанным его изображением) и комнату с видом на передний двор (это та самая комната, где Белла заметила машину Эдварда, припаркованную на подъездной дорожке)", - подчеркнули в Conde Nast Traveler.

Что известно о доме

Дом находится в городе Сент-Хеленс, штат Орегон, около 370 км к югу от Форкса (штат Вашингтон) и в 48 километрах к северу от Портленда (штат Орегон).

"Благодаря непосредственной близости к Ванкуверу, Вашингтону и ущелью реки Колумбия, здесь есть чем заняться даже вне тематики "Сумерек", если вы этого захотите. Этот район идеально подходит для тех, кто любит проводить время на свежем воздухе, ходить в походы и исследовать национальные и государственные парки", - добавили в материале.

Однако эксперты говорят, что этот дом очень сложно забронировать, поэтому нужно периодически проверять сайт, чтобы следить за появлением свободных дат. В основном минимальный срок пребывания составляет две ночи, однако иногда дом можно и на одну ночь.

Фильм "Сумерки" - что известно

"Сумерки" - это романтично-фантастический фильм, который был снят в 2008 году по мотивам книги Стефани Майер "Сумерки". Главной героиней является 17-летняя девушка Белла Свон, которая влюбилась в вампира Эдварда Каллена, а он в нее.

Отмечается, что роль Беллы сыграла американская актриса Кристен Стюарт, а роль Эдварда американский актер Роберт Паттинсон.

Уже в ноябре 2009 года вышло продолжение фильма "Молодая луна". А в 2010 году вышла третья часть "Затмение". Режиссером лент стал Эрис Вейтц. Также 17 ноября 2011 года вышла первая часть нового продолжения Сумеречной саги "Рассвет".

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