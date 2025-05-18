Мерц отмечает, что все усилия в настоящее время сосредоточены на обеспечении безусловного прекращения огня.

На данный момент Европа далека от разговоров о размещении миротворческих войск в Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Как пишет Reuters, он подчеркнул, что сейчас все усилия сосредоточены на обеспечении безусловного прекращения огня со стороны России.

Он отметил, что следующим шагом должно стать прояснение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности могут понадобиться Украине.

"В настоящее время нет причин говорить о (войсках), мы далеки от этого. Мы хотим, чтобы прекратилось оружие, прекратились убийства... это те вопросы, которые мы сейчас решаем, и никакие другие", — добавил он.

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При этом Мерц подчеркнул, что переговоры в Стамбуле "завершились ниже ожиданий", несмотря на крайне конструктивную позицию украинских переговорщиков.

Премьер Италии Джорджия Мелони сообщила журналистам в субботу, что Италия открыта для присоединения к любому международному формату, направленному на прекращение войны, но предостерегла от разногласий на Западе.

"Западное единство было нашей величайшей силой с начала вторжения России", — сказала она. "В такое деликатное время, как это, важно отложить в сторону любые личные (разногласия), которые могут подорвать это единство".

Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским встретились в кулуарах саммита в Албании в пятницу, чтобы обсудить ситуацию. Они также позвонили президенту США Дональду Трампу, который в субботу заявил, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.

Мелони не приняла участия во встрече — отсутствие, которое итальянские СМИ описали как преднамеренное пренебрежение, предполагая, что президент Франции Эммануэль Макрон не хотел ее участия.

Миротворцы в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что до окончания войны отправлять в Украину миротворцев никто не будет, хотя среди "коалиции решительных" есть "горячие головы". По его словам, рассматривается два варианта размещения миротворческого контингента в Украине - большие силы и маленькие силы. Первый вариант будет нужен, если США так и не решатся дать миротворцам собственные гарантии.

При этом премьер-министр Великобритании Кейр Стармер ранее выражал готовность направить миротворческие войска, но только при условии поддержки со стороны США обязательств по обеспечению безопасности европейских стран.

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