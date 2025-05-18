Стоимость оружия, которое может производить оборонная промышленность Украины, выросла с 1 миллиарда долларов до 35 миллиардов долларов за три года войны.

На третий год войны собственная оборонная промышленность Украины производит больше оружия, чем когда-либо. Однако помощь союзников все равно остается критически необходимой в противостоянии России, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, если на момент вторжения России у Украины был всего один прототип гаубицы "Богдана" отечественного производства, то уже в прошлом году Киев заявил, что производит больше артиллерийских орудий, чем все страны НАТО вместе взятые.

"Стоимость оружия, которое может производить оборонная промышленность Украины, выросла с 1 миллиарда долларов в 2022 году до 35 миллиардов долларов за три года войны, даже при том, что Россия обстреливает ракетами ее заводы", - подчеркивается в статье.

Видео дня

Как указывает WSJ, в условиях неопределенности поддержки со стороны США оборонная промышленность Украины становится ключевой для способности страны поддерживать борьбу с Россией или гарантировать свой суверенитет в случае заключения мирного соглашения:

"Чем больше собственного оружия сможет производить Украина, тем менее уязвимой она будет перед капризами международной политики или изменениями в международных цепочках поставок. Страна также рассматривает свою оборонную промышленность как послевоенную статью доходов для своей пострадавшей экономики и способ дальнейшей интеграции в Запад, став одним из его поставщиков".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что более 40 % оружия, используемого на линии фронта с Россией, сейчас производится в Украине. А в отношении беспилотников, беспилотных наземных систем и средств РЭБ, этот показатель приближается к 100%. Украинские производители также выпускают все большее количество традиционного оружия - артиллерийских систем, бронетехники, мин и боеприпасов всех калибров.

"В западных странах существует большая конкуренция за лучших выпускников факультетов компьютерных наук или ИТ-специалистов. В Украине же большая часть лучших талантов ушла в оборонку", - говорит Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.

Без помощи союзников не обойтись

Но даже такой активной трансформации отечественного арсенала будет недостаточно для того, чтобы Украина смогла в одиночку противостоять России, отмечает WSJ:

"Украине нужны США и другие западные союзники, чтобы противостоять российской военной машине. Она не может произвести достаточного количества боеприпасов, чтобы поддерживать огонь своих орудий, или перехватчиков ПВО, необходимых для защиты от российских ракет".

И хотя производство оружия процветает, однако бюджет Украины находится на грани. Как заявил советник Зеленского и бывший министр стратегических отраслей Александр Камышин, в этом году правительство сможет закупить лишь менее половины того, что могут произвести оборонщики.

"Больно, когда ты не можешь производить и тебе нечем воевать. Вдвойне больнее, когда ты можешь производить, но не можешь финансировать закупки", - сказал он.

Чтобы задействовать свободные мощности, правительства некоторых западных стран финансируют закупки оружия у украинских оборонных компаний по так называемой датской модели, когда вместо того, чтобы поставлять Киеву западное оружие, они выделяют средства на закупку вооружений у украинских оборонных производителей. При этом война в Украине стала испытательным полигоном для целого ряда вооружений и дала странам НАТО ценные уроки того, как они проявляют себя в бою, отмечает WSJ.

Расходы на оборону

По данным отчета SIPRI, cреди всех стран мира Украина по итогам 2024 года заняла 8 место по оборонным расходам. Общие военные расходы Украины выросли на 2,9 процента и достигли 64,7 миллиарда долларов, что эквивалентно 43 процентам расходов России. Украина в 2024 году имела самую большую военную нагрузку среди всех стран, составляющую 34 процента ВВП.

В то же время военные расходы России достигли 149 миллиардов долларов в 2024 году, что на 38 процентов больше, чем в 2023 году, и вдвое больше, чем в 2015 году.

Вас также могут заинтересовать новости: