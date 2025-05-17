Молодежь рискует чаще: из-за этой распространенной ошибки угоняют авто

Молодые водители массово попадают в поле зрения воров из-за распространенной ошибки - пренебрежение базовыми мерами безопасности. Согласно новому исследованию Почтового ведомства Британии, почти каждый двенадцатый водитель стал жертвой кражи авто за последние пять лет.
Самыми уязвимыми оказались владельцы авто в возрасте до 24 лет - поколение Z. Их машины угоняют в 36 раз чаще, чем у водителей, которым более 55 лет. Для сравнения, жертвами угонщиков стали:
- 18% людей поколения Z;
- 0,5% людей старшей возрастной группы.
"Наше исследование показывает, что кража автомобилей является источником беспокойства для многих водителей, и что молодые водители особенно рискуют", - комментирует Пол Паддок, директор по вопросам продуктов и ценообразования в Почтовом ведомстве.
Средняя стоимость ущерба от угона авто равна трети средней стоимости автомобиля. Даже обычное проникновение в авто обходится убытками в несколько сотен долларов.
Основная проблема - пренебрежение безопасностью. Лишь 42% водителей поколения Z всегда запирают авто и не оставляют вещей внутри.
Только 27% имеют сигнализацию или иммобилайзер, а каждый десятый вообще не принимает никаких мер защиты.
Зато среди водителей 55+:
- 74% всегда запирают авто и забирают вещи.
- 44% имеют сигнализацию или иммобилайзер.
Эти цифры демонстрируют: молодость - не повод игнорировать безопасность. Наоборот, именно молодым водителям следует быть особенно внимательными, чтобы не потерять авто и средства.