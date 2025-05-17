Молодежь рискует чаще: из-за этой распространенной ошибки угоняют авто

При этом риск проникновения и угона автомобиля значительно ниже среди водителей старшей возрастной категории.

Молодые водители массово попадают в поле зрения воров из-за распространенной ошибки - пренебрежение базовыми мерами безопасности. Согласно новому исследованию Почтового ведомства Британии, почти каждый двенадцатый водитель стал жертвой кражи авто за последние пять лет.

Самыми уязвимыми оказались владельцы авто в возрасте до 24 лет - поколение Z. Их машины угоняют в 36 раз чаще, чем у водителей, которым более 55 лет. Для сравнения, жертвами угонщиков стали:

18% людей поколения Z;

0,5% людей старшей возрастной группы.

"Наше исследование показывает, что кража автомобилей является источником беспокойства для многих водителей, и что молодые водители особенно рискуют", - комментирует Пол Паддок, директор по вопросам продуктов и ценообразования в Почтовом ведомстве.

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Средняя стоимость ущерба от угона авто равна трети средней стоимости автомобиля. Даже обычное проникновение в авто обходится убытками в несколько сотен долларов.

Основная проблема - пренебрежение безопасностью. Лишь 42% водителей поколения Z всегда запирают авто и не оставляют вещей внутри.

Только 27% имеют сигнализацию или иммобилайзер, а каждый десятый вообще не принимает никаких мер защиты.

Зато среди водителей 55+:

74% всегда запирают авто и забирают вещи.

44% имеют сигнализацию или иммобилайзер.

Эти цифры демонстрируют: молодость - не повод игнорировать безопасность. Наоборот, именно молодым водителям следует быть особенно внимательными, чтобы не потерять авто и средства.

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