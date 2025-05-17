Российские солдаты демонстрируют поразителную фанатичность при полном осознании того, что их собственная страна ими пренебрегает.

Российские солдаты признаются, что разочарованы своим командованием, властью и бизнесом, но все равно готовы воевать до полного захвата украинских регионов, которые Путин объявил российскими. Об этом сами оккупанты рассказали в телефонных интервью газете The New York Times (NYT).

Авторы публикации опросили 11 российских солдат, которые воюют в Украине или принимали участие в боях ранее. Они заявили, что отвергают предложение Украины и Запада о безусловном прекращении огня, поскольку считают необходимым захватить полностью "аннексированные" территории.

"Мы все устали, мы хотим домой. Но мы хотим захватить все регионы, чтобы в будущем не приходилось за них бороться. Иначе все ребята погибли зря?" — сказал мобилизованный российский солдат Сергей, воюющий в Донецкой области, имея в виду аннексированную территорию.

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Вместе с тем российские солдаты жаловались на отсутствие отпусков, коррупцию среди начальников и безразличие соотечественников. Некоторые из солдат обвиняли военное командование и бизнесменов своей страны в противодействии мирному соглашению, поскольку они получают выгоду от военных заказов.

"Недавно кто-то прислал мне видео: девушки, парни танцуют, тусуются в барах, тусуются до утра. А тем временем идет война. О нас все забыли. Мы давно перестали быть героями для кого-либо", — сказал солдат по имени Андрей.

Как отмечает NYT, даже эти беглые опросы показали, что Россию ждут большие проблемы, когда сотни тысяч озлобленных оккупантов вернутся с фронта.

"Вы понимаете, что значит для страны иметь миллион человек, которых научили убивать, не боясь крови? Миллион разъяренных убийц — это довольно серьезная проблема, если они будут считать наших правителей людьми, которые не на их стороне" — сказал Дмитрий, который до октября воевал в составе штурмового подразделения.

При этом Дмитрий добавил, что он хочет прекращения огня, "потому что даже плохой мир лучше хорошей войны". Но при этом он уверен, что прямо сейчас останавливаться уже нельзя.

"Иначе все это просто игра? Владимир Владимирович Путин сыграл в маленькую игру, убил миллион человек, и все в порядке?" — возмутился он.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, Путин начал постепенно обновлять высшее военное командование, заменяя генералов старой формации на боевых офицеров, показавших реальные результаты в войне против Украины. Это можно считать подтверждением тезиса о том, что Кремль не намерен сворачивать войну в ближайшее время.

Также мы рассказывали, что Россия стремительно наращивает производство беспилотников, отчасти скопировав удачный опыт Украины в этой отрасли. Это грозит потерей превосходства ВСУ в малой авиации на фронте.

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