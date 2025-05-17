Премьер-министр Словакии сказал, что санкции против РФ "похожи на чуму".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене санкций против Российской Федерации, если его объявят в стране. Об этом пишет словацкий портал SME.

"Санкции похожи на чуму, и я отвергаю политику санкций", - сказал он, добавив, что введенные санкции вредят Европе и что Россия быстро адаптировалась к ним.

Он отклонил предложения по масштабному новому пакету санкций в то время, когда ведутся мирные переговоры.

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Также Фицо высказался о возможном референдуме по отмене антироссийских санкций. Он сказал, что ему не нужен такой референдум, чтобы отклонить санкции, но если он состоится, он поддержит его. А если будут введены санкции, которые навредят Словакии, он наложит на них вето.

В начале мая словацкое издание Dennik N сообщало, что организация "Движение словацкого возрождения" подала президенту Петеру Пеллегрини петицию с требованием объявить референдум об отмене антироссийских санкций.

Санкции против РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в среду, 14 мая, послы ЕС дали "зеленый свет" 17-му пакету санкций против России. Высокая представительница Евросоюза Кая Каллас приветствовала договоренность по 17-му пакету санкций и подтвердила, что Евросоюз увеличивает давление на Россию, чтобы заставить прекратить ее войну.

16 мая стало известно, что ЕС готовит новые санкции против России. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что речь идет о санкциях против газопровода "Северный поток", соединяющего Россию с Европой, банковского сектора России и теневого флота, который Москва использует для обхода нефтяных санкций. Также глава Еврокомиссии сообщила о планах снизить лимит цены на нефть, который определяется на уровне G7.

Президент США Дональд Трамп пообещал "сокрушительные" санкции России за срыв переговоров с Украиной. Впрочем, по его словам, это будет крайняя мера. Президент США добавил, что будет следить за развитием переговоров в Турции. "Это время Турции, мы говорим о Турции, и мы увидим, что будет. Для России это (введение санкций - УНИАН) будет сокрушительным поражением, потому что у них сейчас тяжелые времена в экономике, цены на нефть низкие", - подчеркнул он.

Однако европейские чиновники сомневаются, что президент США вообще решится ввести новые санкции против России. Они смущены тем, что Трамп постоянно уклоняется от более жестких действий в отношении России и опасаются, что он так и не даст ход законопроекту сенатора Линдси Грэма о вторичных санкциях для покупателей российской нефти.

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