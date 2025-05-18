Среди украинских защитников была и скрипачка Ольга Рукавишникова, которая потеряла на войне с оккупантами глаз.

Рок-музыкант, фронтмен группы U2 Боно вышел на красную дорожку Каннского кинофестиваля вместе с украинскими воинами. Компанию Боно составил и голливудский актер Шонн Пенн, который активно поддерживает Украину.

На фестивале звезда представил свой биографический фильм "Истории капитуляции". Лента сорвала семимиутные овации после премьеры, говорится на странице Культурных сил Украины в Инстаграм.

Сам Боно обратился к зрителям, вспомнив о борьбе украинских воинов:

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"Вы защищаете нашу свободу. Спасибо вам. Слава Украине".

В состав украинской делегации вошли и участники боевых действий. На красной дорожке с Боно и Шоном Пенном были:

Коля Серга – певец, соучредитель "Культурного десанта".

Тарас Столяр – бандурист, оператор БПЛА. Защищал Украину на Донбассе и на Харьковском направлении.

Юрий Иваскевич – оперный певец и боец ТРО ВСУ. Потерял ногу в боях с оккупантами на Запорожском направлении.

Ольга Рукавишникова – скрипачка и дирижер, разведчица. В боях за Украину Ольга получила пять ранений. В мае 2023 года женщина потеряла на фронте глаз.

Валерий Широков – наводчик минометного расчета в ТРО, также является прессаташе Культурных сил.

Артем Познанский – воин 59-й ОШБР и оператор Культурных сил.

"Жест Боно был более чем символическим. Стоя вместе с украинскими солдатами на одной из самых заметных культурных сцен мира, он поддержал основополагающий дух Канн – сопротивление тирании и солидарность с теми, кто выбирает свободу", – отметили в Культурных силах.

Каннский кинофестиваль и Украина

В этом году на Каннском фестивале, который проходит с 13 по 24 мая, покажут сразу три ленты об Украине. В частности, речь идет о фильме "Зеленский" режиссеров Ива Жолана, Лизы Извести и Ариан Шемен (Франция, 2025 год), который рассказывает о пути украинского президента.

Зрителям также представят картину "Наша война" Бернара-Анри Леви и Марка Русселя, которая рассказывает о событиях в Покровске Донецкой области и Сумах, где вместе воюют украинцы и французские добровольцы.

Лента оскароносного режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" также будет представлена на фестивале.

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