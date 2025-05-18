В частности, рыба может помочь облегчить симптомы депрессии и улучшить качество сна.

Рыба является одним из самых полезных продуктов на планете. Она богата важными питательными веществами. В связи с этим ее употребление может принести много пользы, от улучшения здоровья сердца до повышения работы мозга. Включение рыбы в рацион может способствовать долгосрочному благополучию, пишет healthline.com.

Рыба - 9 преимуществ для здоровья

Исследования подтвердили следующие преимущества для здоровья от употребления рыбы:

Богата важными питательными веществами. Рыба богата многими питательными веществами. Сюда входят высококачественный белок, йод, витамин D, а также жирные кислоты омега-3, которые имеют решающее значение для оптимальной работы организма и мозга и тесно связаны с уменьшением риска многих заболеваний.

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Может снизить риск сердечных приступов и инсультов. Рыба считается одним из самых полезных для сердца продуктов, которые вы можете есть. В обзорном исследовании 2020 года ученые пришли к выводу, что потребление рыбы связано с более низкой частотой ишемической болезни сердца и смертности.

Содержит питательные вещества для роста и развития. Речь идет о жирных кислотах омега-3. Докозагексаеновая кислота особенно важна для развития мозга и глаз, а эйкозапентаеновую кислоту важно принимать во время беременности, так как она поддерживает здоровье сердца и иммунный ответ во время развития плода.

Может улучшить здоровье мозга. Метаанализ Trusted Source 2024 года показал, что люди, которые ели больше рыбы, были связаны с более медленными темпами снижения умственных способностей. Исследования также показывают, что люди, которые едят рыбу два раза в неделю, с большей вероятностью имеют больше серого вещества по сравнению с людьми, которые едят рыбу реже одного раза в неделю.

Может помочь облегчить симптомы депрессии. Многочисленные исследования показывают, что жирные кислоты омега-3 могут помочь защититься от депрессии и значительно повысить эффективность антидепрессантов.

Помогает бороться с дефицитом витамина D. Рыба и рыбные продукты являются одними из лучших пищевых источников витамина D. Жирная рыба, такая как лосось и сельдь, содержит наибольшее количество.

Может помочь предотвратить астму у детей. Метаанализ 2018 года Trusted Source предполагает, что введение рыбы в рацион в раннем возрасте (в возрасте от 6 до 9 месяцев) и регулярное употребление рыбы (один раз в неделю) может снизить астму и хрипы у детей до 4,5 лет, в то время как потребление жирной рыбы может быть полезным для детей старшего возраста.

Может защитить зрение в пожилом возрасте. Возрастная макулярная дегенерация является основной причиной ухудшения зрения и слепоты у пожилых людей. Некоторые данные свидетельствуют о том, что рыба и жирные кислоты омега-3 могут защитить от этого заболевания.

Может улучшить качество сна. Обзор и метаанализ 2024 года о влиянии жирных кислот омега-3 на сон показывают, что они могут улучшать качество сна. Также исследование Trusted Source 2017 года показало, что потребление рыбы может улучшить результаты развития нервной системы не только за счет прямого воздействия на когнитивные процессы, но и за счет улучшения сна.

Напомним, ранее УНИАН писал, можно ли есть рыбу каждый день.

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