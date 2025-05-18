Сенаторы США после переговоров между Украиной и РФ в Турции снова призывают Конгресс принять двухпартийный законопроект о введении новых санкций против России.
Об этом сообщает Sky News. Отмечается, что на встрече в Стамбуле делегация РФ выдвинула условия, которые украинский источник журналистов назвал такими, что заранее обречены на провал. В частности, речь идет о требовании о "передаче" России нескольких украинских областей.
Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь, а также сенатор-республиканец Линдси Грэм призвали голосовать за законопроект об усилении санкций против РФ, внесенный ими в апреле. Документ предусматривает введение 500% пошлины на импорт в США товаров из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.
"Путин будет продолжать противодействовать усилиям по прекращению огня, пока его экономика не получит сильный удар, что изолирует ее на финансовом острове", – подчеркнул Ричард Блюменталь.
Отмечается, что вышеупомянутый законопроект сейчас имеет по меньшей мере 73 соавтора в палате, которая насчитывает 100 членов. Пока не известно, когда документ могут вынести на голосование.
Санкции против России
Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Сенат попросили о "паузе" в вопросе санкций, чтобы увидеть, удастся ли достичь прогресса в переговорах. При этом он отметил, что РФ уже сообщили: если прогресса в переговорах не будет, Конгресс примет закон о санкциях.
Тем временем Европейский Союз планирует ввести новый пакет санкций против Российской Федерации. Европейская чиновница говорит, что он будет "самым масштабным в истории" и охватит сразу четыре санкционных режима: за войну в Украине, за нарушение прав человека, за гибридную войну, а также за применение химического оружия.