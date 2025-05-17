Наблюдатели Мониторинговой миссии собирают дополнительную информацию об атаке.

17 мая российские оккупационные войска атаковали автобус с людьми в Сумской области. Этот удар стал самым смертоносным за последние несколько недель, заявили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Сообщается о гибели девяти гражданских лиц, этот обстрел стал самым смертоносным за последние несколько недель. Это суровое напоминание о том, что гражданские лица продолжают гибнуть и получать ранения ежедневно по всей Украине", – сказала глава миссии Даниэль Белл.

Сейчас наблюдатели Мониторинговой миссии собирают дополнительную информацию о российском ударе и количестве пострадавших.

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В сообщении отмечается, что атакованный микроавтобус перевозил гражданских, эвакуированных из прифронтовой зоны. Большинство из них были женщинами.

Удар по автобусу на Сумщине

Утром 17 мая россияне атаковали маршрутку с людьми вблизи Белополья Сумской области. Погибли девять человек, много раненых.

Среди жертв атаки – супруги: Елена Евтушенко, которая работала директором Центра профессионального развития педагогических работников Белопольского городского совета, и ее муж Игорь, который работал в "Укрзализныце".

Президент Зеленский также сообщал, что, по предварительным данным, в результате удара погибла семья – отец, мать и их дочь.

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