Стоимость вертолета оценивается в 16 миллионов долларов.

Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" называют "убийцей танков", сбить его довольно сложно. Об этом в эфире 24 канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, комментируя недавнее уничтожение одного из таких вертолетов дроном.

По словам эксперта, вертолет Ка-52 является мощной техникой, он оборудован хорошей авионикой, и поэтому такой дорогой. Его стоимость оценивается в 16 миллионов долларов.

Свитан объяснил, что сбить Ка-52 очень сложно, потому что у него нет хвостового винта.

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"Любой беспилотник, который приближается к вертолету, попадает в движение воздуха. И трудно нанести удар. А в этой ситуации нашли механизм для этого", - сказал полковник.

Он акцентировал, что именно эти вертолеты остановили продвижение ВСУ к Токмаку в 2023 году: "Они не дали возможности прорываться украинским танкам".

Как добавил Свитан, на вооружении Украины уже есть с десяток беспилотников, которые могут уничтожать в том числе российские вертолеты.

Бойці ССО сбили российский Ка-52 "Аллигатор"

Накануне стало известно, что бойцы Сил специальных операций подразделения "Баллиста" поразили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", применив тактический ударный беспилотный авиационный комплекс (БпАК) Bombus.

"Ка-52 "Аллигатор" попытался устроить "боевое патрулирование" над украинскими полями. Но не учел главного - в небе уже ждала группа тактических ударных БпАК Bombus. Меткая работа, холодный расчет и - очередной минус во флоте оккупантов", - отметили в ССО.

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