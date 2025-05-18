Группа Ziferblat заняла 9 место на конкурсе.

Гранд-финал международного музыкального песенного конкурса "Евровидение-2025", который состоялся в швейцарском городе Базеле, официально завершился. В этом году Украину представляла группа Ziferblat с композицией "Bird of Pray", которая снова "разорвала" сцену шоу.

Несмотря на неутешительные прогнозы букмекеров, по итогам голосования украинская группа смогла все же попасть в топ-10. Музыканты получили суммарно 218 баллов: 60 от жюри и 158 от зрителей. Это позволило занять 9 место в турнирной таблице.

Интересно, что Азербайджан и Потругалия дали нашим представителям по 8 баллов. Грузия дала 6 баллов, а Швеция, Словения и Армения оценили номер украинцев в 5 баллов.

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По 4 балла мы получили от Сербии, Израиля и Сан-Марино. Также пять стран дали Ziferblat по 2 балла за выступление, а именно Литва, Испания, Дания, Италия и Хорватия.

Напомним, первое место нынешнего "Евровидения" получил представитель Австрии - певец JJ. Его песня "Wasted Love" набрала суммарно наибольшее количество баллов - 436. Серебро завоевала израильская певица Yuval Raphael с композицией "New Day Will Rise". Третье место занял Tommy Cash с треком "Espresso Macchiato".

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