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Решение головоломок и различных оптических иллюзий – это не только способ развлечься и отдохнуть от обыденности. Такие задачи еще и очень полезны.

Знали ли вы, что головоломки улучшают ваши когнитивные способности? Если вы регулярно будете решать подобные задачки, то заметите, как улучшится ваша память. К тому же, они тренируют логическое и критическое мышление и учат вас быстрее распознавать образы. УНИАН подготовил для вас новую оптическую иллюзию.

Ниже вы увидите коллаж с милыми коровками. Среди черных и коричневых коров спряталась собака. Вам нужно ее отыскать.

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Но все не так просто. Чтобы проверить ваши способности, мы установили ограничение по времени. На ответ у вас будет всего 8 секунд.

Готовы? Время пошло! Внимательно рассмотрите коллаж, чтобы найти собаку.

Итак, ваши 8 секунд на поиск собачки истекли. Вы справились? Если да, можете собой гордиться. Сделать это было действительно непросто, учитывая количество деталей на картинке.

Сбить с толку могло не только то, что среди черных коров прятались и коричневые. Каждая из них также имела небольшой чубчик, который стал еще одной деталью на и без того "перегруженном" рисунке.

Поэтому если вы не нашли собаку за отведенные 8 секунд, не стоит расстраиваться. Попробуйте вернуться к коллажу и поискать еще, но теперь без ограничений во времени. Разделите изображение на части и внимательно изучите каждую из них. Это поможет вам в поисках.

Мы же покажем правильный ответ:

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Предлагаем вам попробовать найти ответ в сложной оптической иллюзии. Вы увидите изображение с множеством желтых цветов, среди которых мы спрятали банан. Его вам и нужно отыскать за 7 секунд.

Или же можете проверить свои силы в задании, где необходимо найти слово "липа" за 9 секунд. Искать можно как по горизонтали, так и по вертикали, но не по диагонали. Вы в игре?

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