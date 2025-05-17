Местные гиды говорят, что погода не просто зимняя, а очень сложная.

В Карпатах продолжает бушевать непогода. В частности горы покрыты толстым слоем снега. Об этом сообщает Телеграм-канал "Львівич".

"Снега - по колено и туман. Такая погода бушует на Франковщине, а именно на горе Шпицы. Также падает снег", - говорится в сообщении.

По словам местного гида, который записал видео, это был настоящий зимний поход. Причем уровень сложности - выше среднего.

Видео дня

Май свирепствует

Как писал УНИАН, на днях на Львовщине зафиксировали мощный снегопад. Видео с откровенным реваншем зимы публиковали местные паблики. В частности снег выпал в селе Тухолька и поселке Славское Стрыйского района.

Также снега до сих пор лежат на горе Поп Иван Черногорский на Ивано-Франковщине.

Майские морозы в Украине - не просто необычное погодное явление. Украинские фермеры жалуются на значительные убытки из-за того, что уже потеряли часть будущего урожая овощей и ягод. Они просто вымерзли, не дождавшись лета. В сети полно роликов, где аграрии пытаются спасти то, что еще не замерзло - кто разводит костер посреди поля, кто-то укрывает растения агроволокном.

Тем временем синоптики говорят, что до настоящего тепла украинцам придется подождать еще несколько дней. Только с середины следующей недели холода наконец отступят.

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