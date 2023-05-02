25 апреля в нескольких деревнях Свердловской области начались пожары.

Часть заключенных колонии села Сосьва Свердловской области, которое на прошлой неделе пострадало от пожаров, якобы согласились отправиться на войну против Украины.

По словам местной уполномоченной по правам человека Татьяны Мерзляковой, многих эвакуированных из деревни зэков якобы волнует вопрос, как попасть на фронт.

"Начали они с благодарности начальнику колонии - промедли он немного с принятием решения - была бы беда. Просят поблагодарить губернатора за то, что настроен сохранить Сосьву. Вопросы, которые их волнуют - как попасть на фронт? Попросила поднять руки, кого волнует этот вопрос - почти половина", - утверждает омбудсвумен.

Видео дня

Пожары в России - что известно

25 апреля в нескольких деревнях Свердловской области начались пожары. В Сосьве загорелась пилорама. В частности, сгорели вагоны с лесоматериалом. После этого огонь перекинулся на дома.

Властям также пришлось эвакуировать 240 заключенных из лечебно-исправительного учреждения.

В результате было уничтожено более 100 строений. В экстренных службах СМИ сказали, что больше 600 человек лишились жилья в результате пожаров в шести населенных пунктах Свердловской области. Позже утверждали, что в Сосьве в результате пожара погибли два человека.

Российские силовики возбудили два уголовных дела против сотрудника управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа Вячеслава Алексеева и управляющего пилорамой Газанфара Мамедова. Их обвиняют по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух человек.

Российские зэки на войне против Украины - главное

Первым на фронт заключенных начал вербовать главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Но после ряда "мясных" штурмов Донбасса количество зэков в рядах "вагнеровцев" начало резко сокращаться. Сейчас главарь террористов ноет о больших потерях боевиков, которые уже не в состоянии пополнить.

По подсчету западных аналитиков, зэки чаще других оккупантов "двухсотятся" на фронте - даже по сравнению с оснащенными регулярными войсками РФ.

В то же время, по словам правозащитников, днями Минобороны Шойгу развернуло невиданную по масштабам вербовку заключенных в российских тюрьмах. Часть завербованных передают так называемым "ЧВК".

Вас также могут заинтересовать новости: