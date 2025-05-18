Если вы принимаете какое-то из этих лекарств, время потребления кофе вам придется скорректировать.

Для большинства людей утренняя чашка кофе является обязательным ежедневным ритуалом. Она обеспечивает заряд энергии, а также может иметь определенные преимущества для здоровья. Однако этот напиток часто не совместим с определенными лекарствами, пишет Еаtingwell.com.

"Кофе может повлиять на то, как определенные лекарства всасываются, метаболизируются или выводятся из организма. Он может ускорить опорожнение желудка, в результате чего лекарства пройдут через организм еще до того, как полностью всосутся. Кроме того, кофе конкурирует с препаратами, которые расщепляются печеночными ферментами, такими как CYP1A2, что потенциально может повышать или снижать уровень лекарств в крови", - пояснила доктор фармацевтических наук Дженнифер Буржуа.

Это не означает, что вам нужно полностью отказаться от кофе, однако вам придется скорректировать время приема лекарств и потребление любимого напитка. Фармацевт назвала группы лекарств, которые могут взаимодействовать с кофе.

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1. Антидепрессанты

Если вам врач назначил антидепрессанты, нужно убедиться, что вы не пьете кофе слишком быстро после приема препарата, ведь это может снизить его эффективность. Например, кофеин в кофе может образовывать комплекс с антидепрессантом, что затрудняет усвоение препарата. В результате препарата встмокчеться меньше, следовательно, эффект будет слабее.

Некоторые антидепрессанты расщепляются тем же ферментом, что и кофеин. Если принимать их, а также кофе, препараты могут не метаболизироваться так быстро, что может привести к более высокому их уровню в крови в течение более длительного периода. С другой стороны, это взаимодействие может усилить действие кофеина, вызывая у вас ощущение нервозности и беспокойства.

2. Лекарства для щитовидной железы

Гипотиреоз - это состояние, при котором ваша щитовидная железа не производит достаточно гормонов. При таких условиях вы можете испытывать чрезмерную усталость, боль в суставах и мышцах, депрессию или увеличение веса.

Буржуа объясняет, что кофе может значительно уменьшить всасывание левотироксина, который используется для лечения гипотиреоза. Некоторые исследования показали, что он снижает всасывание препарата на целых 50%.

"Это может привести к нестабильному уровню гормонов щитовидной железы и таким симптомам, как усталость или нечеткие мысли. Вот почему пациентам рекомендуется подождать от 30 до 60 минут, прежде чем пить кофе после приема лекарств для щитовидной железы", - подчеркнула фармацевт.

3. Лекарства от остеопороза

Лекарства, используемые для лечения остеопороза, такие как ризедронат и алендронат, не следует принимать с кофе. "Независимо от того, кофеиновый это кофе или бескофеиновый, или даже просто молоко или сок, все они могут снизить абсорбцию. Самая безопасная практика - всегда запивать этот препарат обычной водой", - подчеркнула эксперт.

4. Лекарства при простуде и аллергии

Средство от заложенности носа псевдоэфедрин, который можно приобрести без рецепта, как и кофеин, является стимулятором. Поэтому при одновременном употреблении с кофе он может усилить побочные эффекты, вызывая повышенную нервозность и беспокойство. Людям с диабетом следует быть особенно осторожными, употребляя кофеин во время приема этого препарата: некоторые исследования показали, что сочетание этих двух веществ может повысить уровень сахара в крови и температуру тела.

5. Антипсихотические препараты

Людям, принимающим антипсихотические препараты, придется скорректировать время утреннего кофе. Кофе может препятствовать способности вашего организма метаболизировать эти лекарства.

Например, клозапин, как и кофе, расщепляется ферментами печени. Если препарат не может метаболизироваться, он становится менее эффективным. Исследование показало, что концентрация клозапина в плазме увеличивается на 97% после его приема с 2-3 чашками кофе (около 400 миллиграммов кофеина).

6. Лекарства от астмы

При астме врач вам может назначить бронходилататор, такой как аминофиллин или теофиллин. Эти препараты расслабляют мышцы дыхательных путей, облегчая дыхание. Распространенные побочные эффекты этого препарата включают тошноту, головную боль, беспокойство и раздражительность. Употребление слишком большого количества кофеина (из кофе, чая или энергетических напитков) может усилить побочные эффекты, которые вы можете почувствовать во время приема этого лекарства.

7. Разжижители крови

Препараты для разжижения крови часто тем тем, у кого есть риск образования тромбов после операции или определенные заболевания сердца или крови. Поскольку эти препараты предотвращают свертываемость крови, самым распространенным побочным эффектом является риск кровотечения. Прием этих препаратов с кофе является рискованным, поскольку кофеин также может замедлить свертываемость крови, что еще больше увеличивает риск кровотечения или синяков.

Ранее УНИАН рассказывал, что нельзя добавлять в кофе. Определенные ингредиенты могут перебивать насыщенный натуральный вкус напитка, полностью портя его. Эксперты назвали продукты, которые никогда не следует добавлять в кофе. В частности, это продукты с высокой кислотностью, например фрукты.

Владелица кофейного бизнеса Лайла Гамбари категорически не советует добавлять красных фруктов с высокой кислотностью. Причина в том, что когда вы к кофе добавляете еще и молоко - оно может свернуться. Также не стоит лить в свой напиток искусственные сливки, в которых много гидрогенизированных масел, сомнительных загустителей и других химических веществ.

Еще один не лучший выбор - искусственные подсластители. Они могут сделать кофе вкуснее, но навредят вашему здоровью. Эксперты считают, что кофейный ритуал должен поддерживать ваше общее самочувствие чистыми, полезными ингредиентами, которые заряжают энергией и питают, а не химическими веществами, которые могут быть вредными для вашего здоровья.

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