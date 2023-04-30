В России началась новая волна вербовки зэков, превосходящая по масштабам предыдущую.

Министерство обороны РФ развернуло невиданную по масштабам вербовку заключенных в российских тюрьмах. Часть завербованных передают так называемым "ЧВК". Об этом заявила глава фонда "Русь Сидящая" Ольга Романова на правозащитной конференции в Берлине.

"Сейчас идёт совершенно отчаянная мобилизация, мы такой ещё не видели. Даже во времена действия Пригожина и ЧВК "Вагнер" в российских зонах – не было такого огромного количества забираемых из зон каждый день людей", – цитирует Романову телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

По словам Романовой, часть завербованных зэков Минобороны РФ передает в распоряжение так называемых "ЧВК", в частности газпромовскому "ЧВК Поток". Также часть завербованных продолжают передавать пригожинской "ЧВК Вагнера".

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"Судя по всему, Минобороны отдает "излишек" в "ЧВК Вагнер", потому что лейтенанты [регулярной армии] после училищ просто не умеют ими (заключенным – УНИАН) командовать", — цитирует Романову "Агентство Новости".

Правозащитница допускает, что в будущем к командованию заключенными на фронте могут привлечь сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

По подсчетам Романовой, только за апрель российское Минобороны завербовало около 10 тысяч заключенных в российских тюрьмах.

"Мы на самом деле не успеваем считать, апрель не кончился, но за апрель навскидку они взяли сразу тысяч десять", — заявила она, уточнив, что в марте и феврале столь масштабного набора не было

Романова также назвала последние цифры по числу завербованных в колониях непосредственно Евгением Пригожиным. По подсчетам "Руси сидящей", на 1 февраля в "Группу Вагнера" было завербовано около 49 тысяч заключенных. С войны в Россию уже вернулось около пяти тысяч заключенных, еще около 10 тысяч, включая добровольцев не из тюрем, сейчас находятся в зоне боевых действий.

Ситуация с "вагнеровцами" в Украине

Хотя так называемая "ЧВК Вагнера" воевала в Украине с 2014 года, до 2022 года она оставалась группировкой, состоящей из профессиональных "солдат удачи" и бывших силовиков. Однако масштаб войны с прошлогодним вторжением резко вырос и небольшую группу военных профессионалов решили превратить в частную армию, состоящую преимущественно из бывших заключенных.

С июля прошлого года владелец "Вагнера" Евгений Пригожин вербовал в российских тюрьмах добровольцев, которым обещали полное помилование после полугода участия в боях. К середине зимы численность группировки достигла пика, но уже в январе Пригожину запретили вербовать заключенных.

Оставшись без пополнений и после высочайших потерь на фронте, "Группа Вагнера" оказалась на грани исчезновения. Это признал и сам Пригожин.

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