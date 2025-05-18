Ученые доказали, что время замедляется во время занятий спортом. Об этом пишет iflscience.com со ссылкой на опубликованное в журнале Brain and Behavior исследование.
"Во время упражнений […], по всей вероятности, стимул физической активности создает повышенное ассоциативное состояние импульсивного осознания и вызывает кажущееся замедление времени", - выяснили ученые.
Так, было установлено, что во время тренировок создается впечатление, что хронологические часы идут на 9% медленнее.
Отмечается, что эффект становился сильнее по мере того, как больше усилий было затрачено во время занятий спортом.
"Что оставляет очевидный вопрос: почему? Зачем наши тела растягивают эту очевидную боль и трудности? Что ж, ответ может быть именно в том, что это так ужасно", - говорится в публикации.
По словам ученых, данный эффект "похож на ситуации воспринимаемой угрозы, часто используемые в психологических исследованиях оценки периода времени", где "во время опасных инцидентов события кажутся происходящими в замедленном темпе".
Утверждается, что это было небольшое исследование среди физически подготовленных участников, и неясно, можно ли обобщить результаты. Вместе с тем, как отметил руководитель исследования Эндрю Эдвардс, полученные выводы предлагают "интригующий первый взгляд на то, как может быть искажено наше восприятие времени".
"Основные направления работы - это посмотреть, как мы можем мотивировать людей заниматься физическими упражнениями, избегать/смягчать негативные ассоциации с тем, что время движется медленно, и, возможно, посмотреть, сможем ли мы использовать это кажущееся замедление времени в своих интересах", - заявил он.
Напомним, ранее УНИАН писал, что ученые бросили вызов 160-летней теории происхождения жизни на Земле.