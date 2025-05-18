Полученные выводы предлагают "интригующий первый взгляд на то, как может быть искажено наше восприятие времени", отметил руководитель исследования.

Ученые доказали, что время замедляется во время занятий спортом. Об этом пишет iflscience.com со ссылкой на опубликованное в журнале Brain and Behavior исследование.

"Во время упражнений […], по всей вероятности, стимул физической активности создает повышенное ассоциативное состояние импульсивного осознания и вызывает кажущееся замедление времени", - выяснили ученые.

Так, было установлено, что во время тренировок создается впечатление, что хронологические часы идут на 9% медленнее.

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Отмечается, что эффект становился сильнее по мере того, как больше усилий было затрачено во время занятий спортом.

"Что оставляет очевидный вопрос: почему? Зачем наши тела растягивают эту очевидную боль и трудности? Что ж, ответ может быть именно в том, что это так ужасно", - говорится в публикации.

По словам ученых, данный эффект "похож на ситуации воспринимаемой угрозы, часто используемые в психологических исследованиях оценки периода времени", где "во время опасных инцидентов события кажутся происходящими в замедленном темпе".

Утверждается, что это было небольшое исследование среди физически подготовленных участников, и неясно, можно ли обобщить результаты. Вместе с тем, как отметил руководитель исследования Эндрю Эдвардс, полученные выводы предлагают "интригующий первый взгляд на то, как может быть искажено наше восприятие времени".

"Основные направления работы - это посмотреть, как мы можем мотивировать людей заниматься физическими упражнениями, избегать/смягчать негативные ассоциации с тем, что время движется медленно, и, возможно, посмотреть, сможем ли мы использовать это кажущееся замедление времени в своих интересах", - заявил он.

Напомним, ранее УНИАН писал, что ученые бросили вызов 160-летней теории происхождения жизни на Земле.

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