Справиться с этой задачей могут только самые внимательные.

Оптические иллюзии созданы так, чтобы запутать ваше восприятие и заставить вас сомневаться в том, что вы видите. Такие задания – это не только весело, но и полезно.

Визуальные головоломки не только проверяют вашу внимательность к деталям, но и учат замечать главное в общей картине. К тому же, они помогают тренировать различные когнитивные навыки. УНИАН подготовил для вас новое интересное задание.

Итак, ниже вы увидите коллаж, который заполнен одинаковыми числами – 353. Но где-то среди них спрятался "чужак". Речь идет о числе 333, которое вы и должны найти.

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Ответить на это задание нужно за 7 секунд, поэтому справиться смогут только самые внимательные. Вы принимаете этот вызов?

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение. Но не увеличивайте его, действуйте честно!

Ваши 7 секунд на поиск числа 333 истекли. Если вы справились за такой короткий промежуток времени, вы и вправду очень внимательный к деталям человек. Этим может похвастаться далеко не каждый.

А тем, кто не успел заметить число за отведенное время, советуем вернуться к изображению и поискать еще – на этот раз уже без таймера. Попробуйте мысленно разделить изображение на секторы и постепенно сканируйте каждый глазами. Так будет проще в поисках.

Правильный ответ:

Другие интересности от УНИАН

Если вам нравятся задания, где нужно что-то искать, у нас есть для вас кое-что интересное. Попробуйте найти собаку среди коров за 8 секунд. Эта головоломка станет настоящим вызовом для мозга.

Или же можете проверить свои силы в оптической иллюзии, где среди множества желтых цветов надо отыскать банан. И сделать это необходимо всего за 7 секунд.

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