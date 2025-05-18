Дожди продолжатся, но их станет меньше.

Под конец недели, 18 мая, на западе Украины останется холодная погода, а на севере и в центральной части температура немного повысится. На юге и востоке, как и раньше, будет теплее всего. Дожди также продолжатся, но их станет меньше. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет холоднее всего. Тут ожидается небольшая облачность с периодическими дождями и ливнями. Столбики термометров днем покажут +11°...+13°. Только на Прикарпатье, в Черновицкой области воздух прогреется до +17°.

На севере Украины дождить будет местами, а температура повысится до +15°...+16°. В Сумской области - до +18°.

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На востоке погода будет неоднородной. В Харьковской области ожидаются дожди и температура до +17°, а в Луганской и Донецкой - без существенных осадков и до +21°...+24°.

В центральной части Украины местами пройдут дожди, а столбики термометров поднимутся до +18°...+20°, в Винницкой области +16°.

Жителей юга Украины сегодня ждет преимущественно сухая погода с солнечными прояснениями, только в Запорожской области есть вероятность небольшого дожди. В течение дня ожидается +17°...+19°.

18 мая - праздник, приметы погоды

18 мая - Арина Капустница. В этот день продолжали заниматься рассадой. Главным было, посадить огурцы и капусту.

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