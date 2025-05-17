Визажистка раскрыла гениальный трюк для макияжа глаз для женщин за 40 лет

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Когда женщине за 40, бороться с признаками старения - нависшими веками и дряблой кожей, особенно — с помощью макияжа может быть еще сложнее.

Визажист Эбигейл Куинн рассказала о том, что работает для ее кожи в возрасте 40 с небольшим лет, а также для клиенток намного старше, пишет Parade. Она отметила, что все секреты визажа, предназначенные для 20-летних в этом случае работать не будут.

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Куинн обещает, что ее трюк сработает для "нависших, опущенных век, обычных и глубоко посаженных" глаз, да так, что любой может это сделать.

Куинн советует начать с темного матового оттенка теней для век (она использует сливовый) на пушистой кисти. "Вы будете следовать за нижней линией роста ресниц, когда она изгибается вверх и идет в этом направлении, начиная с самого края ресниц", - говорит она. Поднимите ее выше вашей естественной складки.

"Начните двигаться, когда вы окажетесь чуть выше этой складки, небольшими штрихами, используя маленькие круги, чтобы растушевать этот темный оттенок", - продолжает она. Обязательно остановитесь, когда вы достигнете примерно половины века.

Затем на веки, выровненные со зрачком, нанесите немного матового цвета или немного мерцания (можно использовать палец для лучшего эффекта) и "капельку подводки". Не подводите весь глаз; сосредоточьте цвет на внешних краях для эффекта поднятия.

Завершите образ несколькими слоями туши.

Для немного более яркого, но все равно поднятого века, нанесите более темный матовый цвет на нижнюю линию роста ресниц, соединив ее с верхней.

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