По словам близких, характер президента помогает ему в эти сложные времена.

Несмотря на тяжелую стратегическую ситуацию, в которой Украина находится уже более трех лет, президент Владимир Зеленский до сих пор не утратил энтузиазма преодолевать трудности и пытается погружаться в детали происходящего. Об этом в комментарии The Times рассказали друзья и политические соратники украинского лидера.

"Это то, что он больше всего любит - преодолевать трудности, он всегда был таким. На его лице сейчас видны годы войны, то же касается многих из нас, но в глазах президента все еще сияет блеск", - рассказал Александр Пикалов, который является другом Зеленского с детства.

По словам Пикалова, он до сих пор часто видится с президентом и обменивается с ним текстовыми сообщениями почти ежедневно.

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"Вы должны осознать, что он любит свою работу и черпает из нее энергию. Он всегда был в этом кабинете в воскресенье. В этой самой комнате родилась пословица: работа - это то, что ты делаешь вне рабочего времени", - рассказал Пикалов.

Другие собеседники The Times, кроме энергичности, отмечают и желание президента погружаться в детали проблем, которые приходится решать.

Нардеп Александр Мережко, который возглавляет комитет Верховной Рады по иностранным делам, описывает Зеленского как "художника, гибкого, талантливого, креативного, мыслящего нестандартно и имеющего быстрый ум", в противовес "динозавру" Путину.

По словам Мережко, президент не может подавить в себе комического актера и любит шутить. Вместе с тем нардеп видит "какую-то грусть в отношении Зеленского, которой раньше не было".

Другие новости о Зеленском

Как писал УНИАН, первая леди Елена Зеленская недавно рассказала, что услышала от мужа сразу после скандальной ссоры с Трампом в Белом доме в конце февраля. По ее словам, для президента тот эпизод был совсем не простым.

Ранее Зеленская, комментируя отсутствие выборов в Украине в военное время, уверяла, что ее муж не намерен оставаться президентом всю жизнь. По ее словам, сейчас Владимир Зеленский пытается обезопасить свою страну, прежде чем покинуть президентский пост.

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