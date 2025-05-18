Группа Ziferblat достойно представила нашу страну в гранд-финале шоу.

В субботу, 17 мая, состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2025". Свои номера показали представители 26 стран.

Сначала лидером среди голосов жюри были представители Австрии и Швейцарии. Они долгое время шли почти одинаково и занимали первые места. А вот понравилась жюри меньше всего группа из Исландии.

Что касается группы Ziferblat, то наши представители за песню "Bird of Pray" получили сначала 60 голосов от жюри и заняли 14 место.

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Однако после добавления голосов зрителей ситуация изменилась. Украинцы заняли 9 место на "Евровидении-2025" и получили суммарно 218 баллов.

Реакция группы Ziferblat на результаты "Евровидения-2025"

Музыканты уже отреагировали на место в первой десятке. Ziferblat поблагодарил всех еврофанов и украинцев за поддержку в своем Instagram.

"Спасибо вам, дорогие украинцы. Для нас честь представлять Украину на таком большом конкурсе, как "Евровидение". Это было нашей мечтой с самого детства и она наконец осуществилась. Спасибо, что выбрали нас и доверились нам. Очень вас любим и благодарим за все", - написали артисты.

Напомним, ранее УНИАН писал о песне победителя "Евровидения-2025" JJ под названием "Wasted Love" и ее содержание.

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