Россияне сознательно пытались разозлить или деморализовать украинских переговорщиков, давя на болезненные места.

Во время переговоров в Стамбуле россияне угрожали украинской делегации "вечной войной", в которой присутствующие за переговорным столом могут потерять еще больше своих близких. Вероятно, эти слова были адресованы заместителю министра иностранных дел Украины, экс-представителю Украины в ООН Сергею Кислице.

Так, он опубликовал короткий пост в соцсети Х, в котором фактически подтвердил ранее обнародованную инсайдерами информацию.

"На кого бы из нашей делегации не была направлена эта тактика "запугивания" - на меня, или, возможно, на других, или на всех нас - она не сработала. На самом деле она имела совершенно противоположный эффект. Это лишь укрепило нашу решимость остановить зло, которое хвастается тем, что убивает, и полно решимости продолжать убивать наших беззащитных граждан", - написал Кислица.

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Он также обнародовал фотографию своего племянника Макса, который погиб на фронте летом 2022 года.

"Максу было 23 года, и он навсегда останется молодым в нашей памяти", - добавил дипломат.

Российская тактика переговоров в Стамбуле

Как писал УНИАН, британский журналист Оливер Кэрролл, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что на переговорах в Стамбуле россияне угрожали украинцам бесконечной войной и требовали отдать регионы, которые захотелось Путину.

"Мы готовы воевать год, два, три - сколько бы это не заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать? Возможно, кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно", - якобы сказал глава российской делегации Владимир Мединский.

Уже после переговоров Мединский дал интервью российской пропаганде, в котором косвенно подтвердил, что говорил украинцам нечто подобное. Также он привел несколько фейковых цитат Наполеона и Бисмарка, пытаясь обосновать российский ультиматум.

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