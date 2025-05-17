По мнению госсекретаря США, единственное, что может развязать тупик, который сложился с переговорами по войне в Украине, - "это прямой разговор между Трампом и Путиным".

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, и сейчас решается, где и когда состоятся переговоры. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, единственное, что может развязать тупик, который сложился с переговорами по окончанию войны в Украине, - "это прямой разговор между Трампом и Путиным". Рубио напомнил, что сам глава Белого дома "уже открыто выразил уверенность, что это должно произойти".

На вопрос, планируется ли встреча, госсекретарь подчеркнул, что организация такой встречи требует определенной работы.

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"Поэтому не могу сказать, что планируется с точки зрения выбора места и даты, но президент хочет это сделать (встретиться с Путиным, - ред.). Он хочет сделать это как можно скорее. Российская сторона также выразила готовность сделать это. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определи, где и когда состоится эта встреча", - добавил Рубио.

Контакты Трампа и Путина: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 16 мая Трамп заявил, что встретится с правителем РФ Путиным, как только стороны смогут организовать эту встречу. "Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать. Мы собираемся это сделать. Мы должны это сделать", - сказал Трамп во время визита на Ближний Восток.

Кроме того, 17 мая глава Белого дома анонсировал свои разговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Они должны состояться в понедельник, 19 мая. В частности, темами разговора с Путиным, сообщил Трамп, будут "прекращение кровопролития и торговля. После разговора с российским диктатором он должен поговорить с Зеленским, "а затем вместе с президентом Зеленским - с различными членами НАТО".

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