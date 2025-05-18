Мачты корабля начали разрушаться в результате столкновения с мостом.

Вечером 17 мая мексиканский военный корабль, на борту которого находилось 277 человек, врезался в Бруклинский мост, в результате чего некоторые пассажиры оказались в реке Ист-Ривер, также из-за инцидента есть раненые. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, сейчас по меньшей мере 19 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.

В то же время комиссар Иданис Родригес рассказал, что департамент транспорта города не обнаружил значительных повреждений моста.

Отмечается, что учебный корабль "Куаутемок" находился в Нью-Йорке в рамках ежегодного глобального турне. Судно должно было посетить 22 порта в 15 странах, среди которых Ямайка, Куба, Исландия и Франция.

На видео, которые опубликованы в соцсетях, можно увидеть, как три освещенные мачты корабля врезались в основание моста, когда над ним проезжали автомобили. Судно продолжало движение дальше со всеми тремя поврежденными мачтами, пока не остановилось.

"Состояние личного состава и техники проверяется военно-морскими и местными органами власти, которые оказывают поддержку. ВМС подтверждают свою приверженность безопасности личного состава, прозрачности своих операций и отличной подготовке будущих офицеров мексиканских ВМС", - отметили в сообщении ВМС Мексики на X.

Другие инциденты в мире

Ранее издание Associated Press сообщало, что в США умершую беременную женщину три месяца держат на ИВЛ из-за закона, запрещающего аборты в штате Джорджия. В частности речь идет о 30-летней женщине Адриане Смит, которой в феврале медики констатировали смерть мозга.

В то время женщина находилась на 21-й неделе беременности, однако из-за закона, который запрещает аборты после появления сердцебиения у плода, врачи не имеют право отключить аппараты жизнеобеспечения.

По словам родных Адрианы Смит, здоровье плода под вопросом, возможны тяжелые осложнения.

Также сообщалось, что в небе над Финляндией столкнулись два вертолета с людьми. Отмечается, что на одном из бортов находилось три человека, на другом - двое. Как отметили в финской полиции, все пятеро - погибли.

По информации журналистов, на борту были эстонские бизнесмены. Оба вертолета были полностью разрушены в результате столкновения и падения.

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