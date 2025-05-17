Также в причастности к инцидентам подозревают украинца.

В Великобритании арестовали еще одного подозреваемого по делу о поджогах объектов, связанных с британским премьер-министром Киром Стармером. Ранее сообщалось о задержании 21-летнего украинца.

Как отмечает Reuters со ссылкой на заявление полиции, второму подозреваемому 26 лет. Мужчину задержали в аэропорту Лутон в Лондоне по подозрению в сговоре с целью совершения поджога с намерением причинить вред жизни.

Известно, что второго подозреваемого по этому делу арестовали на следующий день после задержания украинца Романа Лавриновича.

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В пятницу, 16 мая, гражданин Украины предстал перед судом в Вестминстере. Его обвиняют в трех эпизодах поджога с намерением создать угрозу жизни.

Пожары, связанные со Стармером: что известно

Ночью 12 мая в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера произошел пожар. Речь идет о доме, которым его семья владеет с 2004 года и где проживала до того, как Стармер стал премьером и переехал на Даунинг-стрит.

Также на той улице произошел поджог автомобиля, а несколькими днями позже горело и у дверей еще одного дома, который также связывают с британским премьер-министром.

Отец задержанного украинца Романа Лавриновича утверждает, что его сын любил Британию и имел полностью проукраинские взгляды.

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