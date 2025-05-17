Особый акцент будет сделан на выпуск ракет дальнего радиуса, которые нужны Украине и странам Европы.

Немецкий концерн Rheinmetall и американская Lockheed Martin создают совместное предприятие по выпуску ракет ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM и PAC-3.

Как пишет Hartpunkt, крупномасштабное производство ракет и реактивных снарядов, в том числе вооружения для системы ПВО Patriot, развернут в Европе, чтобы сократить зависимость от США и ускорить снабжение.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, причина этого в том, что производственных мощностей в США недостаточно для удовлетворения спроса в Европе. "Иногда приходится ждать десять лет, чтобы получить ракеты из Америки, это слишком долго", - сказал он.

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Паппергер добавил, что компания планирует контролировать 60% совместного предприятия. Мощности позволят выпускать до 10 тыс. ракет в год. Запуск производства намечен на 2026-2027 годы.

Особый акцент будет сделан на выпуск ракет дальнего радиуса, которые нужны Украине и странам Европы.

Сейчас Lockheed и Rheinmetall ждут одобрения правительств США и Германии.

Оружие для Украины

9 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция использует доходы с замороженных активов РФ на обслуживание САУ CAESAR в Украине.

Страны ЕС ранее согласились использовать проценты от замороженных российских активов для помощи Украине.

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