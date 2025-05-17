Оккупанты попытаются развернуть летнее наступление, считает Ступак.

16 мая в Турции состоялись переговоры между делегациями Украины и РФ. И хотя глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что стороны согласились встретиться снова, новый раунд переговоров будет не скоро.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии DW. По его словам, сейчас Москва не готова к разговору, поскольку оккупанты имеют преимущество на передовой.

"Они прекрасно осознают, что украинцы за 30 дней прекращения огня еще больше накопают укрытий, подготовят больше дронов, и российские потери будут в разы больше. Поэтому они хотят дожимать, потребовать присоединить к себе еще и Сумскую область, будут говорить ультиматумами. И пока на линии разграничения не будет патовой ситуации за стол переговоров, никто не сядет", – считает он.

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Ступак прогнозирует, что новая встреча делегаций может состояться осенью – не раньше октября, после того, как РФ попытается развернуть летнее наступление. Эксперт убежден, что не поможет даже разговор Трампа с Путиным, поскольку правитель РФ – КГБшник.

"Он чувствует кровь, он чувствует, если жертва начинает брыкаться, то ее нужно дожимать. Никакие умасливания в виде снятия санкций, признания Крыма российским, обещания совместно разрабатывать Арктику не помогут. Все это не сработало. Поэтому боевые действия продолжатся", – констатировал Иван Ступак.

Переговоры в Турции: вы могли это пропустить

Во время переговоров в Стамбуле говорили, в частности о пленных. СБУ сообщает, что уже начала подготовку к большому обмену в формате 1000 на 1000. Служба составляет списки российских оккупантов, которые содержатся в украинском плену и могут быть переданы РФ.

Однако не обошлось также без абсурдных требований и угроз со стороны россиян. Представители страны-агрессора пригрозили оккупировать Харьковскую и Сумскую области, если Украина не выведет силы из четырех "аннексированных" областей, которые РФ контролирует только частично.

"Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три – сколько бы это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?" – заявил во время переговоров помощник диктатора Путина и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский.

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