Названо имя победителя 'Евровидения-2025'

Представитель этой страны покорил жюри и зрителей.

17 мая состоялся финал грандиозного конкурса песни "Евровидение", который проходит ежегодно. В этом году конкурс состоялся в Швейцарии, в городе Базель.

В первом полуфинале выступили 16 стран, во втором полуфинале - тоже. Также зрители увидели выступления участников стран-основательниц конкурса, которые автоматически прошли в финал.

В финале выступили 26 стран. Однако победить удалось только одной.

Согласно баллам жюри и голосованию зрителей, победу одержала Австрия, которую представлял JJ с песней "Wasted Love".

Жюри поставили им 258 баллов, а зрители более 100 баллов.

Украина заняла 9-е место.

Что известно о JJ

Питч родился в Вене в семье австрийского ИТ-специалиста и филиппинского повара и вырос в Дубае. Однако уже в 2016 году семья вернулась назад в Австрию.

В 2020 году он принял участие в девятом сезоне The Voice UK после того, как пропустил дедлайн для The Voice of Germany. В следующем году он принял участие в пятом сезоне "Стармании", где добрался до первого финального шоу. Он также посещает Венский университет музыки и искусств после посещения оперной школы Венской государственной оперы.

30 января 2025 года песня "Wasted Love" в исполнении Питча под сценическим псевдонимом JJ была объявлена ORF австрийской заявкой на конкурс песни Евровидение 2025 во время радиошоу Ö3-Wecker, которое транслировалось на Ö3. "Wasted Love" была выпущена 6 марта 2025 года.

